      вторник, 17.02.26
          Крими

          Журналистът Тодор Стефанов: 16-годишен ученик от Хасково сложи край на живота си, разследват тормоз

          17 февруари 2026 | 12:22 1260
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Шестнадесетгодишен ученик от Хасково е сложил край на живота си на 14 февруари. Това съобщи журналистът Тодор Стефанов пред Евроком. Инцидентът е станал в дома на момчето, като е използван пистолет. Стефанов уточни, че няма информация за произхода на оръжието.

          По данни на близки на починалия и негови съученици, с които журналистът е разговарял, момчето е имало проблеми както в училище, така и в семейната среда. Стефанов посочи, че в сигнала до него се твърди, че ученикът е бил подлаган на подигравки и тормоз заради предполагаема различна сексуална ориентация.

          Организацията на Иво Калушев е участвала в събития в частно училище край София Организацията на Иво Калушев е участвала в събития в частно училище край София

          Директорът на учебното заведение – гимназия „Атанас Буров“, е потвърдил за трагедията пред журналиста от „Glasnews“. С класа на загиналото момче работят психолози. Случаят се разследва от ОДМВР-Хасково и Окръжната прокуратура.

          Вълчев каза какво е открила проверката в училище „Космос“ Вълчев каза какво е открила проверката в училище „Космос“

          Това не е първият подобен случай в гимназията, отбеляза Тодор Стефанов. Преди около година друго момче е сложило край на живота си, като тогава разследването е установило данни за малтретиране от по-големи ученици. Стефанов определи обстановката в училището като „проблемна“ и даде пример с бой между младежи в двора на сградата дни преди фаталния инцидент, при който не е бил подаден сигнал до полицията.

