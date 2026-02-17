Звезди на киното нападнаха Берлинале за „мълчанието“ за Газа

Над 80 представители на международната филмова индустрия, сред които актьорите Хавиер Бардем и Тилда Суинтън, публикуваха изявление, в което остро критикуват Берлинския филмов фестивал заради липсата на позиция по ситуацията в Газа.

- Реклама -

В откритото писмо, с което АФП се е запознала, подписалите заявяват, че са „потресени от институционалното мълчание на Берлинале“ по темата.

Повод за реакцията става изказване на председателя на журито Вим Вендерс, който миналата седмица, запитан за случващото се в Газа, отговори:

„Ние всъщност не можем да навлизаме в полето на политиката.“

Подписалите писмото поставят под въпрос тази позиция, подчертавайки, че киното традиционно е пространство за обществен дебат и че културните институции не могат да останат безучастни по въпроси, свързани с хуманитарни кризи и човешки права.

Към момента ръководството на фестивала не е публикувало допълнителна официална позиция по темата.