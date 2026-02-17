НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 17.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Звезди на киното нападнаха Берлинале за „мълчанието“ за Газа

          Хавиер Бардем и Тилда Суинтън сред над 80 подписали открито писмо срещу позицията на фестивала

          17 февруари 2026 | 21:47 40
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Над 80 представители на международната филмова индустрия, сред които актьорите Хавиер Бардем и Тилда Суинтън, публикуваха изявление, в което остро критикуват Берлинския филмов фестивал заради липсата на позиция по ситуацията в Газа.

          - Реклама -
            
            

          В откритото писмо, с което АФП се е запознала, подписалите заявяват, че са „потресени от институционалното мълчание на Берлинале“ по темата.

          Повод за реакцията става изказване на председателя на журито Вим Вендерс, който миналата седмица, запитан за случващото се в Газа, отговори:

          „Ние всъщност не можем да навлизаме в полето на политиката.“

          Подписалите писмото поставят под въпрос тази позиция, подчертавайки, че киното традиционно е пространство за обществен дебат и че културните институции не могат да останат безучастни по въпроси, свързани с хуманитарни кризи и човешки права.

          Към момента ръководството на фестивала не е публикувало допълнителна официална позиция по темата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Курти призова за международен съд за „снайперския туризъм“ в Сараево

          Красимир Попов -
          Косовският премиер отправи тежки обвинения към сръбския президент Александър Вучич по време на конференция за военните престъпления
          Политика

          Украйна и Русия приключиха първия ден от преговорите в Женева – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Разговорите се водят с посредничеството на САЩ, вторият ден е насрочен за утре
          Политика

          Долна Саксония поставя „Алтернатива за Германия“ под засилено наблюдение

          Красимир Попов -
          Вътрешното разузнаване класифицира регионалната структура на партията като обект със „значителна важност“ в сферата на крайнодесния екстремизъм
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions