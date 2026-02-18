39 годишен мъж е задържан за изнасилване на непълнолетно лице в района на Рила

Досъдебно производство е образувано в Районното управление в Рила, след като 39-годишен мъж е задържан по обвинение за изнасилване на непълнолетно лице.

Производството е за съвкупление с непълнолетно лице, лишено от възможност за самоотбрана и без негово съгласие, като разследването е започнало във вторник, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.

Според първоначалните данни извършителят е установен – 39-годишен местен жител, който впоследствие е бил задържан с полицейска заповед.

Работата по случая продължава, като разследването се води под надзора на прокуратурата.