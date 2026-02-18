НА ЖИВО
          39 годишен мъж е задържан за изнасилване на непълнолетно лице в района на Рила

          Разследването се води под надзора на прокуратурата, след като извършителят е установен и арестуван от полицията

          18 февруари 2026 | 12:54 430
          Дамяна Караджова
          Досъдебно производство е образувано в Районното управление в Рила, след като 39-годишен мъж е задържан по обвинение за изнасилване на непълнолетно лице.

          Производството е за съвкупление с непълнолетно лице, лишено от възможност за самоотбрана и без негово съгласие, като разследването е започнало във вторник, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.

          Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи Прецедент в Белгия: Осъдиха българин за изнасилване след фалшиви банкови преводи

          Според първоначалните данни извършителят е установен – 39-годишен местен жител, който впоследствие е бил задържан с полицейска заповед.

          Работата по случая продължава, като разследването се води под надзора на прокуратурата.

