      сряда, 18.02.26
          ГОРЕЩО
          44 пияни и 11 дрогирани шофьори установи полицията за ден

          Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 11, трима са отказали тестване

          18 февруари 2026 | 16:19 380
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          12291 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден.

          Извършен е контрол на 14110 водачи и пътници. Съставени са 4021 фиша и 319 акта за установени административни нарушения, пише Novini.bg.

          Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

          В рамките на изминалия ден са установени общо 44 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 7 – с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 11, трима са отказали тестване.

