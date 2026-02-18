НА ЖИВО
          11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          Агресия в Хасково: 47-годишен мъж намушка кучето на съседката си след спор заради лай

          18 февруари 2026 | 12:34
          Снимка: БГНЕС архив
          Мъж на 47 години е нападнал с нож кучето на своя съседка в Хасково, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 17 февруари на улица „Антим“, след подаден сигнал от живеещи в района.

          По първоначална информация синът на собственичката е откарал кучето, порода алабай, във ветеринарна клиника, след като било намушкано. Кървави следи отвели разследващите до съседен апартамент, където живее 47-годишният мъж.

          При проверката той бил във видимо нетрезво състояние и с наранявания по ръцете и главата, причинени от ухапвания от кучето. Пред униформените мъжът признал, че пробол животното с нож, тъй като от дълго време лаело и го дразнело.

          На нападателя е оказана медицинска помощ, но заради сериозността на травмите е транспортиран в УМБАЛ-Пловдив. По данни на медиците той е без опасност за живота.

          За живота на кучето също няма опасност. То е настанено във ветеринарна клиника в Димитровград и остава под наблюдение. Ножът е иззет като веществено доказателство, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.

