Агресия в Хасково: 47-годишен мъж намушка кучето на съседката си след спор заради лай

Мъж на 47 години е нападнал с нож кучето на своя съседка в Хасково, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 17 февруари на улица „Антим“, след подаден сигнал от живеещи в района.

По първоначална информация синът на собственичката е откарал кучето, порода алабай, във ветеринарна клиника, след като било намушкано. Кървави следи отвели разследващите до съседен апартамент, където живее 47-годишният мъж.

При проверката той бил във видимо нетрезво състояние и с наранявания по ръцете и главата, причинени от ухапвания от кучето. Пред униформените мъжът признал, че пробол животното с нож, тъй като от дълго време лаело и го дразнело.

На нападателя е оказана медицинска помощ, но заради сериозността на травмите е транспортиран в УМБАЛ-Пловдив. По данни на медиците той е без опасност за живота.

За живота на кучето също няма опасност. То е настанено във ветеринарна клиника в Димитровград и остава под наблюдение. Ножът е иззет като веществено доказателство, а по случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава.