      сряда, 18.02.26
          Александра Фейгин завърши 28-а на Олимпиадата

          Българката не успя да се класира за финалната волна програма

          18 февруари 2026 | 01:12 00
          Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин завърши на 28-о място в кратката програма и не успя да се класира за финалната волна на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2006.

          23-годишната Фейгин получи за изпълнението си 53.42 точки, което е най-добър резултат за нея за сезона, но това се оказа недостатъчно.

          Във второто си участие на Олимпийски игри тя започна с комбинация троен тулуп – троен тулуп, след това изпълни троен ритбергер, но сгреши при приземяването на двойния аксел.

          Шампионката на България има 53.42 точки за технически елементи и 28.77 за компоненти на програмата. Така тя остана на 2.21 точки от финал на Олимпиадата.

          Две японки оглавиха класирането, като първа е Ами Накаи със 78.71 точки. След нея със 77.23 е Каори Сакамото – бронзова медалистка от Игрите в Пекин 2022 и трикратна световна шампионка. Две изпълниха отлично своите композиции и са в позиция за медали.

          Третото място заема световната шампионка Алиса Лю (САЩ) със 76.59 точки, следвана от още една японка Моне Чиба със 74.00.

          Двукратната европейска златна медалистка Нина Петрокина е десета с 69.63 точки.

          Любопитното е, че две фигуристки изпълниха чист троен аксел – Ами Накаи и американката Амбър Глен, трикратна шампионка на САЩ, която обаче е едва 13-а, след като допусна грешки в други от елементите в програмата си.

          В битката за медалите остава и Аделия Петросян, която се състезава като неутрален спортист. Тя е пета със 72.89 точки.

          В кратката програма участваха 29 състезателки, а първите 24 от тях се класират за волната, която ще се проведе в четвъртък.

