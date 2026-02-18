Александра Фейгин завърши 28-а на Олимпиадата

Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин завърши на 28-о място в кратката програма и не успя да се класира за финалната волна на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2006.

23-годишната Фейгин получи за изпълнението си 53.42 точки, което е най-добър резултат за нея за сезона, но това се оказа недостатъчно.

Във второто си участие на Олимпийски игри тя започна с комбинация троен тулуп – троен тулуп, след това изпълни троен ритбергер, но сгреши при приземяването на двойния аксел.

Шампионката на България има 53.42 точки за технически елементи и 28.77 за компоненти на програмата. Така тя остана на 2.21 точки от финал на Олимпиадата.

Две японки оглавиха класирането, като първа е Ами Накаи със 78.71 точки. След нея със 77.23 е Каори Сакамото – бронзова медалистка от Игрите в Пекин 2022 и трикратна световна шампионка. Две изпълниха отлично своите композиции и са в позиция за медали.

Третото място заема световната шампионка Алиса Лю (САЩ) със 76.59 точки, следвана от още една японка Моне Чиба със 74.00.

Двукратната европейска златна медалистка Нина Петрокина е десета с 69.63 точки.

Любопитното е, че две фигуристки изпълниха чист троен аксел – Ами Накаи и американката Амбър Глен, трикратна шампионка на САЩ, която обаче е едва 13-а, след като допусна грешки в други от елементите в програмата си.

В битката за медалите остава и Аделия Петросян, която се състезава като неутрален спортист. Тя е пета със 72.89 точки.

В кратката програма участваха 29 състезателки, а първите 24 от тях се класират за волната, която ще се проведе в четвъртък.