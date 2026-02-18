Служебният министър-председател Андрей Гюров ще представи проект за кабинет пред президента Илияна Йотова днес в 12:00 часа. Имената на новите министри ще станат ясни по обяд, когато кандидатът за премиер върне изпълнения мандат на държавния глава.
Йотова възложи на Гюров да състави правителство преди седмица. До процедурата се стигна, след като при консултациите с парламентарните формации не бе намерена формула за редовно управление в рамките на 51-вото Народно събрание.
След като получи папката с имената на министрите и ако няма възражения по списъка, президентът трябва да издаде указ за назначаване на правителството. С него ще бъде определена и датата на предсрочните избори, като очакванията са вотът да се проведе на 19 април.