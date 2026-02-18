НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Андрей Гюров представя състава на служебния кабинет пред президента

          Очаква се указ и насрочване на избори за 19 април

          18 февруари 2026 | 07:26 680
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Служебният министър-председател Андрей Гюров ще представи проект за кабинет пред президента Илияна Йотова днес в 12:00 часа. Имената на новите министри ще станат ясни по обяд, когато кандидатът за премиер върне изпълнения мандат на държавния глава.

          - Реклама -
            
            

          Йотова възложи на Гюров да състави правителство преди седмица. До процедурата се стигна, след като при консултациите с парламентарните формации не бе намерена формула за редовно управление в рамките на 51-вото Народно събрание.

          След като получи папката с имената на министрите и ако няма възражения по списъка, президентът трябва да издаде указ за назначаване на правителството. С него ще бъде определена и датата на предсрочните избори, като очакванията са вотът да се проведе на 19 април.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Спор за строителство в Студентски град изкара жители на протест

          Дамяна Караджова -
          Хората настояват за гарантиран достъп за спешни екипи, а институциите уверяват, че ще бъде осигурено алтернативно трасе
          Social

          Снегът затвори пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград за камиони, селища са без ток

          Пола Жекова -
          Снегът блокира тежкотоварния трафик в Русенско, над 40 машини почистват пътищата
          Политика

          Депутатите обсъждат нови мерки в здравния сектор в пленарната зала

          Дамяна Караджова -
          Сред предложенията са ограничения за райския газ, профилактичен календар и нови изисквания към храната в болниците.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions