Антон Кутев: На Радев ще му е нужно конституционно мнозинство за съдебната реформа

На президента Румен Радев ще бъде необходимо конституционно мнозинство, за да бъдат реализирани промените във Висшия съдебен съвет, статута на главния прокурор и съдебната реформа. Това заяви бившият говорител на държавния глава Антон Кутев.
По думите му бъдещите партньори на евентуален проект около Радев ще бъдат партии от настоящия парламент, но по-важно е кои политически линии няма да бъдат преминати.
Кутев коментира и темата за проекта „Боташ“, като посочи, че в момента той не носи печалба, защото е бил изместен в периферията на газовата търговия в България.
Антон Кутев заяви, че няма вътрешна информация за политическия проект на президента, тъй като решенията се взимат лично от Румен Радев и в момента не е време да се разкриват подробности. Според него става дума за индивидуален проект, чиято тежест произтича от авторитета на самия държавен глава.
Той направи разграничение с традиционните партии, като подчерта:
По темата за бъдещи коалиции Кутев отбеляза, че окончателни партньорства не могат да бъдат прогнозирани преди изборните резултати, а и социологическите данни в момента се разминават.
Според него логиката на политическата ситуация предполага бъдеща коалиция, но решаващ ще бъде съставът на екипа около Радев.
Кутев посочи и възможен срок за по-голяма яснота около политическите носители на проекта:
В същото време той подчерта:
На въпрос за собствената си бъдеща роля Кутев отговори, че тя не е уточнена:
Той допълни, че би участвал в проекта, ако получи покана, но решението зависи изцяло от президента.
В края на коментара си Кутев посочи, че дори при силен парламентарен резултат, на Радев ще му се наложи да търси диалог с други партии, защото реформите изискват широко мнозинство.