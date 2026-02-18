Антон Кутев: На Радев ще му е нужно конституционно мнозинство за съдебната реформа

На президента Румен Радев ще бъде необходимо конституционно мнозинство, за да бъдат реализирани промените във Висшия съдебен съвет, статута на главния прокурор и съдебната реформа. Това заяви бившият говорител на държавния глава Антон Кутев.

По думите му бъдещите партньори на евентуален проект около Радев ще бъдат партии от настоящия парламент, но по-важно е кои политически линии няма да бъдат преминати.

„Радев ясно заяви нещо ясно – приоритет му е борбата с корупцията.“

Кутев коментира и темата за проекта „Боташ“, като посочи, че в момента той не носи печалба, защото е бил изместен в периферията на газовата търговия в България.

„В следващите 100-тина дни Андрей Гюров ще определи и своята политическа съдба. Той може много да направи и му пожелавам успех.“

Антон Кутев заяви, че няма вътрешна информация за политическия проект на президента, тъй като решенията се взимат лично от Румен Радев и в момента не е време да се разкриват подробности. Според него става дума за индивидуален проект, чиято тежест произтича от авторитета на самия държавен глава.

„Сега започва с това, че не съм говорител на Румен Радев и не всичко знам за това, какво прави“.

Той направи разграничение с традиционните партии, като подчерта:

„В БСП, примерно, или в СДС, там става дума за колективни проекти. Тук става дума за индивидуален проект, така че той не носи негативи от това, че само Радев решава“.

По темата за бъдещи коалиции Кутев отбеляза, че окончателни партньорства не могат да бъдат прогнозирани преди изборните резултати, а и социологическите данни в момента се разминават.

„Аз виждам, че социолози доста се противоречат, защото едните дават 26%, другите дават 33% – това е само за последните 3–4 дни. Така че не е без значение това“.

Според него логиката на политическата ситуация предполага бъдеща коалиция, но решаващ ще бъде съставът на екипа около Радев.

„…трябва да има коалиция, защото това е логиката“.

Кутев посочи и възможен срок за по-голяма яснота около политическите носители на проекта:

„Ние така или иначе най-късно на 4 март ще разберем кои са партиите носители, всъщност кои ще бъдат носителите на мандата“.

В същото време той подчерта:

„Партията Радев де факто още не е създадена“.

На въпрос за собствената си бъдеща роля Кутев отговори, че тя не е уточнена:

„Не, не е ясно и по-надалече няма и да стане скоро ясно. Пак казвам, това си е проект на Радев и всички решения там се взимат от него“.

Той допълни, че би участвал в проекта, ако получи покана, но решението зависи изцяло от президента.

В края на коментара си Кутев посочи, че дори при силен парламентарен резултат, на Радев ще му се наложи да търси диалог с други партии, защото реформите изискват широко мнозинство.