Асен Василев: Не знам имената на служебните министри в кабинета на Андрей Гюров

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че не разполага с информация за състава на бъдещото служебно правителство на Андрей Гюров. В интервю за предаването „Денят започва“ по БНТ той подчерта, че ще коментира имената едва след официалното им обявяване.

„Не знам какво служебно правителство се задава. Когато Гюров го обяви, ще видим състава и ще мога да дам коментар."

По думите му в най-добрия случай около 30% от имената, които се появяват в публичното пространство като потенциални министри, се оказват верни. Василев уточни, че единственото официално предложение от страна на партията е било за Бойко Рашков.

„Предложихме Бойко Рашков. Това е единственото нещо, което сме заявили за този кабинет. Рашков не е член на „Продължаваме промяната“. С него се запознахме в служебния кабинет на Стефан Янев.“

Лидерът на ПП коментира и протестите, довели до падането на правителството, като подчерта, че те не са партийни, а граждански.

„Протестите, които свалиха правителството, не са на ПП-ДБ, те са на българските граждани. Това показва, че хората не искат да бъдат управлявани от ГЕРБ и ДПС.“



Той призова избирателите да участват активно във вота и заяви, че според него е необходимо ГЕРБ и ДПС да имат под 80 депутати общо, за да бъде възможен изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет и провеждането на съдебна реформа.

Асен Василев обяви още, че от днес започва подписка с искане за оставката на председателя на парламента Рая Назарян. Като мотив той посочи отказа ѝ в пленарна зала да бъде включен Законът за НСО и да се премахне охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

По отношение на случая „Петрохан“ Василев заяви, че темата не вреди на партията му и насочи критики към службите.

„Това, което стана ясно е, че случаят е проблемен заради ДАНС и ГДБОП, под ръководството на Калин Стоянов, които са го покровителствали. Две години са знаели и нищо не са направили. Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР, които са под закрилата на ГЕРБ и ДПС.“

Политическото напрежение около съставянето на служебния кабинет и предстоящите избори продължава да се изостря.