Асен Василев: Не знам имената на служебните министри в кабинета на Андрей Гюров

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев заяви, че не разполага с информация за състава на бъдещото служебно правителство на Андрей Гюров. В интервю за предаването „Денят започва“ по БНТ той подчерта, че ще коментира имената едва след официалното им обявяване.
По думите му в най-добрия случай около 30% от имената, които се появяват в публичното пространство като потенциални министри, се оказват верни. Василев уточни, че единственото официално предложение от страна на партията е било за Бойко Рашков.
Лидерът на ПП коментира и протестите, довели до падането на правителството, като подчерта, че те не са партийни, а граждански.
Той призова избирателите да участват активно във вота и заяви, че според него е необходимо ГЕРБ и ДПС да имат под 80 депутати общо, за да бъде възможен изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет и провеждането на съдебна реформа.
Асен Василев обяви още, че от днес започва подписка с искане за оставката на председателя на парламента Рая Назарян. Като мотив той посочи отказа ѝ в пленарна зала да бъде включен Законът за НСО и да се премахне охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
По отношение на случая „Петрохан“ Василев заяви, че темата не вреди на партията му и насочи критики към службите.
Политическото напрежение около съставянето на служебния кабинет и предстоящите избори продължава да се изостря.