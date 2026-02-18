България се покланя пред паметта на Апостола: 153 години от гибелта на Васил Левски

Днес България отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски – една от най-светлите и почитани личности в националната ни история. В десетки градове се организират възпоменателни церемонии, военни ритуали и граждански поклонения.

В родния му град Карлово денят започна със света литургия и панихида в храм „Св. Богородица“. По традиция се провежда шествие до Националния музей „Васил Левски“ – родната къща на Апостола, където ще бъде връчена годишната награда на комитет „Васил Левски“.

Кулминацията на честванията в Карлово е тази вечер от 18:00 часа пред паметника на Левски в града, където ще се състои официалната възпоменателна церемония с участието на представители на държавната и местната власт.

Поклонения се организират и в София, където традиционно граждани и официални лица поднасят венци и цветя пред Паметника на Апостола.

Събития по повод годишнината се провеждат още в Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Велико Търново, с участието на военни формирования, духовни оркестри и стотици граждани.

Делото на Левски остава символ на саможертва, чиста и свята република и безкомпромисна борба за свобода, а 19 февруари продължава да бъде ден на национална памет и признателност.