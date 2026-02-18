НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          България се покланя пред паметта на Апостола: 153 години от гибелта на Васил Левски

          18 февруари 2026 | 08:28 70
          bgnes
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Днес България отбелязва 153 години от гибелта на Васил Левски – една от най-светлите и почитани личности в националната ни история. В десетки градове се организират възпоменателни церемонии, военни ритуали и граждански поклонения.

          - Реклама -
            
            

          В родния му град Карлово денят започна със света литургия и панихида в храм „Св. Богородица“. По традиция се провежда шествие до Националния музей „Васил Левски“ – родната къща на Апостола, където ще бъде връчена годишната награда на комитет „Васил Левски“.

          Кулминацията на честванията в Карлово е тази вечер от 18:00 часа пред паметника на Левски в града, където ще се състои официалната възпоменателна церемония с участието на представители на държавната и местната власт.

          Поклонения се организират и в София, където традиционно граждани и официални лица поднасят венци и цветя пред Паметника на Апостола.

          Събития по повод годишнината се провеждат още в Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Велико Търново, с участието на военни формирования, духовни оркестри и стотици граждани.

          Делото на Левски остава символ на саможертва, чиста и свята република и безкомпромисна борба за свобода, а 19 февруари продължава да бъде ден на национална памет и признателност.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Социолог: Хипотетична партия на Румен Радев води убедително, ПП-ДБ губи подкрепа след случая „Петрохан“

          Дамяна Караджова -
          Данните сочат разместване в политическите нагласи, като част от избирателите търсят нова алтернатива на фона на спадаща подкрепа за ПП-ДБ
          Общество

          Спор за строителство в Студентски град изкара жители на протест

          Дамяна Караджова -
          Хората настояват за гарантиран достъп за спешни екипи, а институциите уверяват, че ще бъде осигурено алтернативно трасе
          България

          Снегът затвори пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград за камиони, селища са без ток

          Пола Жекова -
          Снегът блокира тежкотоварния трафик в Русенско, над 40 машини почистват пътищата
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions