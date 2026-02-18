НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 19.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Белият дом призова Иран да приеме „шанса за сделка“ с Вашингтон

          След изостряне на реториката президентът Доналд Тръмп търси споразумение по ядрената програма на Техеран

          18 февруари 2026 | 22:59 260
          Снимка: Труд
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Белият дом изпрати ясен сигнал към Техеран да използва възможността за дипломатическо споразумение със Съединените щати по ядрената си програма. Посланието идва на фона на по-твърдия тон на президента Доналд Тръмп през последните дни спрямо Иран.

          - Реклама -
            
            

          Говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви пред журналисти, че Вашингтон вижда път към договореност, ако иранското ръководство прояви готовност за компромис.

          „Най-разумният ход за Иран е да постигне споразумение с президента Тръмп и неговия екип“, подчерта Левит.

          Изявлението подсказва, че въпреки засилената реторика, администрацията на Тръмп продължава да залага на дипломацията като предпочитан вариант за разрешаване на спора около иранската ядрена програма.

          През последните седмици напрежението между Вашингтон и Техеран отново се покачи, като американският президент предупреди, че САЩ няма да допуснат Иран да се сдобие с ядрено оръжие. В същото време Белият дом оставя отворена вратата за договореност, която да ограничи ядрените амбиции на Ислямската република срещу облекчаване на санкциите.

          Засега от иранска страна няма официална реакция на последното изявление от Вашингтон.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Осем скиори загинаха при лавина в Калифорния, един остава в неизвестност

          Красимир Попов -
          Трагедията се разигра край Касъл Пийк в района на Тахо, спасителните екипи продължават издирването
          Политика

          Западът с остро предупреждение за Судан: Възможни военни престъпления и престъпления срещу човечеството

          Красимир Попов -
          Лондон, Отава и Брюксел настояват за незабавно разследване и достъп за хуманитарна помощ
          Политика

          Тръмп предупреди Великобритания да не „дава“ базата Диего Гарсия

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ реагира остро на плановете за връщане на Чагоските острови на Мавриций
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions