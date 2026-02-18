Белият дом призова Иран да приеме „шанса за сделка“ с Вашингтон

Белият дом изпрати ясен сигнал към Техеран да използва възможността за дипломатическо споразумение със Съединените щати по ядрената си програма. Посланието идва на фона на по-твърдия тон на президента Доналд Тръмп през последните дни спрямо Иран.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит заяви пред журналисти, че Вашингтон вижда път към договореност, ако иранското ръководство прояви готовност за компромис.

„Най-разумният ход за Иран е да постигне споразумение с президента Тръмп и неговия екип“, подчерта Левит.

Изявлението подсказва, че въпреки засилената реторика, администрацията на Тръмп продължава да залага на дипломацията като предпочитан вариант за разрешаване на спора около иранската ядрена програма.

През последните седмици напрежението между Вашингтон и Техеран отново се покачи, като американският президент предупреди, че САЩ няма да допуснат Иран да се сдобие с ядрено оръжие. В същото време Белият дом оставя отворена вратата за договореност, която да ограничи ядрените амбиции на Ислямската република срещу облекчаване на санкциите.

Засега от иранска страна няма официална реакция на последното изявление от Вашингтон.