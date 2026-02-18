НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:18 МВР показа как убитите се кланят на Калушев (ВИДЕА)13:41 ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългарияИкономика

          БНБ: Запазва се водещата роля на частното потребление за растежа на БВП

          Условията на пазара на труда останаха затегнати през третото тримесечие на миналата година

          18 февруари 2026 | 17:59 90
          Снимка: trud.bg
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие за информация тримесечното издание „Икономически преглед“, брой 4 за 2025 г., съобщиха от централната банка за Банкер.

          - Реклама -
            
            

          В този брой е представен анализ на основните тенденции на развитие в българската икономика на база на публикувани към 16 януари 2026 г. макроикономически показатели.

          През третото тримесечие на 2025 г. годишният растеж на икономическата активност възлезе на 3% според сезонно неизгладените данни на Националния статистически институт (спрямо 3.5% през второто тримесечие).

          Частното потребление се повиши с високи темпове, докато отрицателният принос на нетния износ се разшири, а при потреблението на правителството бе отчетено забавяне на годишния растеж.

          Условията на пазара на труда останаха затегнати през третото тримесечие на миналата година.

          Заетостта се повиши с 2.3% на годишна база, но въпреки силното търсене на труд през периода, годишният растеж на компенсацията на един нает се забави до 4.3% в реално изражение.

          Краткосрочните индикатори дават разнопосочни сигнали за икономическата активност на фирмите и домакинствата през четвъртото тримесечие на 2025 година. Като цяло те сигнализират за запазване на водещата роля на частното потребление за верижния растеж на реалния БВП, който се очаква да остане близo до този от третото тримесечие.

          Годишната инфлация възлезе на 3.5% през декември миналата година спрямо 2.1% в края на 2024 година. Ускорението се определяше главно от групите на услугите и на храните, както и от свиващия се отрицателен принос на групата на енергийните продукти.

          Определящи фактори за ускоряването на инфлацията бяха нарастващите разходи за труд на единица продукция и силното частно потребление, които позволиха на фирмите да пренесат по-високите производствени разходи към крайните потребители.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Радостин Василев: Служебният кабинет е „Франкенщайн“ с кадри на ГЕРБ и ДПС

          Екип Евроком -
          Той прогнозира „най-кървавите избори“ досега и обвини социологическите агенции в манипулация на данните
          Космос

          Станция на най-големия радиотелескоп LOFAR се изгражда до НАО Рожен

          Михаил Георгиев -
          България ще има станция на LOFAR.
          Здраве

          По предложение на Васил Пандов от ПП-ДБ парламентът прие създаване на профилактичен календар

          Росица Николаева -
          Въвежда се нормативно определени критерии за вида и качеството на храната за пациентите в лечебните заведения
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions