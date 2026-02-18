БНБ: Запазва се водещата роля на частното потребление за растежа на БВП

На свое заседание Управителният съвет на БНБ прие за информация тримесечното издание „Икономически преглед“, брой 4 за 2025 г., съобщиха от централната банка за Банкер.

В този брой е представен анализ на основните тенденции на развитие в българската икономика на база на публикувани към 16 януари 2026 г. макроикономически показатели.

През третото тримесечие на 2025 г. годишният растеж на икономическата активност възлезе на 3% според сезонно неизгладените данни на Националния статистически институт (спрямо 3.5% през второто тримесечие).

Частното потребление се повиши с високи темпове, докато отрицателният принос на нетния износ се разшири, а при потреблението на правителството бе отчетено забавяне на годишния растеж.

Условията на пазара на труда останаха затегнати през третото тримесечие на миналата година.

Заетостта се повиши с 2.3% на годишна база, но въпреки силното търсене на труд през периода, годишният растеж на компенсацията на един нает се забави до 4.3% в реално изражение.

Краткосрочните индикатори дават разнопосочни сигнали за икономическата активност на фирмите и домакинствата през четвъртото тримесечие на 2025 година. Като цяло те сигнализират за запазване на водещата роля на частното потребление за верижния растеж на реалния БВП, който се очаква да остане близo до този от третото тримесечие.

Годишната инфлация възлезе на 3.5% през декември миналата година спрямо 2.1% в края на 2024 година. Ускорението се определяше главно от групите на услугите и на храните, както и от свиващия се отрицателен принос на групата на енергийните продукти.

Определящи фактори за ускоряването на инфлацията бяха нарастващите разходи за труд на единица продукция и силното частно потребление, които позволиха на фирмите да пренесат по-високите производствени разходи към крайните потребители.