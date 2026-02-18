Борусия (Дортмунд) изкова солиден аванс в първия мач с Аталанта

Борусия (Дортмунд) постигна добър турнирен резултат, побеждавайки с 2:0 Аталанта в първия мач между двата тима от плейофния кръг на Шампионската лига. Германците стигнаха до успеха с голове на Серу Гираси в 3-тата и Максимилиан Байер в 42-рата минута. Така те изковаха солиден аванс преди реванша в Бергамо и могат да гледат с оптимизъм към визитата си на Апенините.

- Реклама -

Нико Ковач залага на Серу Гираси на върха на атаката, като ще има подкрепата на Максимилиан Байер и Юлиан Брант. Джоуб Белингам и Лукас Нмеча ще са двойката в средата на терена, а Юлиан Риерсон и Даниел Свенсон ще бъдат двамата халф-бекове.

Рафаеле Паладино пък е избрал Джанлука Скамака да води атаката и Никола Залевски и Марио Пашалич зад гърба му. Едерсон и Мартен Де Роон ще са двойката опорни халфове, а Давиде Дзапакоста и Лоренцо Бернаскони ще бъдат на крилата.

Борусия поведе още с първата си по-добра атака. Риерсон центрира отдясно и сложи топката на главата на Серу Гираси, който надскочи прекия си пазач и отбеляза за 1:0.

В 22-рата минута Никола Залевски проби отляво и напредна по посока на вратата, след което подаде успоредно на голлинията, но нямаше кой да засече отличното му подаване в опразнената врата.

Три минути по-късно Залевски направи почти идентичен пробив, като този път реши да стреля, но отново без особен успех.

Гостите все по-често поглеждаха към вратата на Грегор Кобел и в 34-тата минута Дзапакосна центрира за Едерсон, чийто удар с глава обаче не затрудни вратаря на съперника.

Домакините също имаха добър шанс в 41-вата минута, когато след центриране от фаул Валдемар Антон успя да играе с глава, но над вратата.

Минута по-късно се стигна до втори гол за вестфалци. Серу Гираси напредна отляво и центрира пред вратата, където Максимилиан Байер засече кълбото в мрежата за 2:0.

Втората част започна силно за домакините и в 47-ата минута те претендираха за дузпа за нарушение на Косуну срещу Гираси, но реферът реши, че нарушение няма.

В 55-ата минута и Аталанта поиска дузпа за почти идентично нарушение срещу Кръстович, но съдията показа еднакъв аршин и отново не посочи бялата точка.

В 66-ата минута Борусия пропусна страхотна възможност. При центриране от корнер топката не бе изчистена добре и попадна в Юлиан Брант, който отблизо стреля от воле, но над вратата.

В 89-ата минута Аталанта бе близо до ценно попадение. Лазар Самарджич отправи коварен далечен удар, но Грегор Кобел внимаваше и спаси.

В крайна сметка Борусия (Дортмунд) си свърши работата на свой терен и вече е фаворит за продължаване към 1/8-финалите. Аталанта обаче не бива да бъде отписван, тъй като предстои реванш в Бергамо на 25 февруари.