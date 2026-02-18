НА ЖИВО
          Бурен вятър обхваща страната: Жълт и оранжев код за 18 февруари

          От НИМХ предубреждават за повишено внимание

          18 февруари 2026 | 07:18 80
          Пола Жекова
          Лошото време в България продължава и в сряда – 18 февруари. За всички области в страната са издадени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за бурен вятър, сочи справка на сайта на Национален институт по метеорология и хидрология.

          Оранжев код е обявен за 15 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик.

          За всички останали области в страната е в сила жълт код за силен вятър. От НИМХ предупреждават, че при жълт код е възможно да има локални нарушения на обичайните дейности на открито, както и риск от летящи предмети.

          При оранжев код ситуацията е по-сериозна – очакват се структурни повреди, изкоренени дървета и повишен риск от наранявания заради носени от вятъра предмети. Възможни са и смущения в електроснабдяването. Гражданите се съветват да ограничат престоя на открито, да обезопасят незакрепени предмети по балкони и дворове и да бъдат внимателни при шофиране, особено в открити и планински райони.

          През нощта срещу сряда ще бъде облачно, а в по-голямата част от страната ще вали сняг. В Дунавската равнина на много места ще има условия за виелици и навявания. В Източна България валежите първоначално ще бъдат от дъжд, но до сутринта ще преминат в сняг. В североизточните райони се очакват поледици, което създава предпоставки за затруднения в движението.

          Атмосферното налягане ще се повишава и ще се доближи до средното за месеца.

          В сряда валежите постепенно ще спират от запад на изток, а след обяд облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще остане ветровито с умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между -2° и 3°, а максималните – между 2° и 7°. В София термометрите ще показват около -1° минимална и около 3° максимална температура.

          В планините ще бъде облачно със снеговалежи, като на места количествата ще са значителни и ще се образува нова снежна покривка. Ще духа бурен, а по високите части – и ураганен северозападен вятър. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около -5°, а на 2000 метра – около -9°.

          По Черноморието ще е облачно, с валежи от дъжд, които сутринта ще преминават в сняг. Главно по северното крайбрежие са възможни поледици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, носещ студен въздух. Максималните температури ще са между 4° и 5°. Температурата на морската вода е 5°–7°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

          В София слънцето изгрява в 7:20 ч. и залязва в 18:02 ч. Продължителността на деня е 10 часа и 42 минути. Луната изгрява в 7:47 ч. и залязва в 19:15 ч., като фазата е един ден след новолуние.

          В четвъртък ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще се образува мъгла. Сутринта ще бъде студено, с минимални температури между -7° и -2°, а през деня ще се затопли – максималните стойности ще бъдат между 7° и 12°.

          В петък вятърът отново ще се усили. В Източна България и в районите край северните склонове на планините той ще бъде силен и поривист, като ще доведе до допълнително затопляне. Следобед, с ориентиране на вятъра от северозапад, ще започне нахлуване на студен въздух. Облачността ще се увеличава от запад на изток и на много места се очакват валежи от дъжд, които в северните и планинските райони ще се примесват или ще преминават в сняг.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Студена вълна и снеговалежи отново обхванаха страната

          Дамяна Караджова -
          Интензивни валежи в източните райони и рискови условия за пътуване в следващите дни.
          България

          Сняг и бурен вятър затрудняват движението в страната, София извади 150 снегорина на терен

          Дамяна Караджова -
          Силен вятър, снеговалеж и ограничения за тежкотоварни автомобили усложняват обстановката, а столицата мобилизира допълнителна техника за почистване на пътищата
          Инциденти

          Два автомобила се сблъскаха на Е-79 край Благоевград, шофьорите са в болница

          Красимир Попов -
          Катастрофата стана малко преди 20:00 ч., движението е затруднено при мокра и хлъзгава настилка
