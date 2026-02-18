НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:18 МВР показа как убитите се кланят на Калушев (ВИДЕА)13:41 ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългарияОбщество

          Частично бедствено положение е обявено в Стралджа заради наводнени над 10 къщи в квартал на града

          Жителите в този район са евакуирани. Над 50 литра дъжд са паднали в региона

          18 февруари 2026 | 16:55 1630
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Частично бедствено положение е обявено в Стралджа заради наводнение в един от кварталите в града. Жителите в този район са евакуирани. Над 50 литра дъжд са паднали в региона. Това съобщи за БТА заместник-кметът на община Стралджа Гроздан Иванов. 

          - Реклама -
            
            

          По думите му наводнението е причинено от събирателни води, идващи от север от града. Наводнени са над 10 къщи. Хората са изведени със съдействието на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сред тях има и над десет деца. Надяваме се до утре ситуацията да се нормализира, макар че е повишено и нивото на река Мочурица. Имаме скъсани отводнителни канали около село Атолово“, заяви Иванов.

          Голяма част от хората, които бяха изведени от жилищата им, намериха сами къде да нощуват. Тези, които нямат къде, ще им бъде осигурено място, както и храна. В момента осигуряваме одеяла и всякакви битови нужди“, посочи зам.-кметът на Стралджа.

          В момента продължава отводняването на къщите, но това изисква общински сили и средства, както и на други звена. Наложи се да обявим частично бедствено положение, защото водата продължава да идва от север, от дерета от близката местност Мараш“, допълни Иванов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Радостин Василев: Служебният кабинет е „Франкенщайн“ с кадри на ГЕРБ и ДПС

          Екип Евроком -
          Той прогнозира „най-кървавите избори“ досега и обвини социологическите агенции в манипулация на данните
          Икономика

          БНБ: Запазва се водещата роля на частното потребление за растежа на БВП

          Росица Николаева -
          Годишната инфлация е 3.5% през декември миналата година спрямо 2.1% в края на 2024 г.
          Космос

          Станция на най-големия радиотелескоп LOFAR се изгражда до НАО Рожен

          Михаил Георгиев -
          България ще има станция на LOFAR.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions