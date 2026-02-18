Частично бедствено положение е обявено в Стралджа заради наводнени над 10 къщи в квартал на града

Частично бедствено положение е обявено в Стралджа заради наводнение в един от кварталите в града. Жителите в този район са евакуирани. Над 50 литра дъжд са паднали в региона. Това съобщи за БТА заместник-кметът на община Стралджа Гроздан Иванов.

По думите му наводнението е причинено от събирателни води, идващи от север от града. Наводнени са над 10 къщи. Хората са изведени със съдействието на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сред тях има и над десет деца. „Надяваме се до утре ситуацията да се нормализира, макар че е повишено и нивото на река Мочурица. Имаме скъсани отводнителни канали около село Атолово“, заяви Иванов.

„Голяма част от хората, които бяха изведени от жилищата им, намериха сами къде да нощуват. Тези, които нямат къде, ще им бъде осигурено място, както и храна. В момента осигуряваме одеяла и всякакви битови нужди“, посочи зам.-кметът на Стралджа.

„В момента продължава отводняването на къщите, но това изисква общински сили и средства, както и на други звена. Наложи се да обявим частично бедствено положение, защото водата продължава да идва от север, от дерета от близката местност Мараш“, допълни Иванов.