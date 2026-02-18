Частично бедствено положение е обявено на територията на община Смолян. Причината са обилният снеговалеж и силният вятър, които доведоха до откъсването на населени места. Към момента без достъп са селата Мугла, Гела и Солища.

Движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите „Рожен“ и „Превала“ е ограничено заради снегопочистване. Мярката важи и за отсечките Девин – Михалково и Батак – Доспат, съобщи БНТ.

В областта вали слаб сняг по високите места, придружен от силен вятър и снегонавявания. Пътните настилки са мокри и заснежени, като по данни на БГНЕС те се обработват от 18 машини на терен.