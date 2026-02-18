НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА: Изминаха 3 години без великия Петър Жеков

          "Ще те помним вечно, великане! Легендите не умират" - написаха от "Армията" в социалните мрежи

          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          На днешната дата, преди 3 години, ни напусна великият нападател на ЦСКА и българския футбол Петър Жеков.

          Вълшебния стрелец е първият от общо трима футболисти в цялата история на родния футбол, печелили „Златната обувка“.

          С екипа на ЦСКА Жеков е 5-кратен шампион на България през 1969, 1971, 1972, 1973 и 1975 година и 4-кратен носител на Купата на България през 1969, 1972, 1973 и 1974 г.

          Голмайстор на първенството с Берое през 1967 година с 21 гола и през 1968-а с 31 гола, както и с ЦСКА през 1969-а с 36 гола, 1970-а – 31, 1972-а – 27 и 1973-а – 29 гола.

          Носител на „Златната обувка“ на Европа през 1969 година, на „Сребърната обувка“ през 1970-а и на „Бронзовата обувка“ през 1973 година.

          В турнира за КЕШ взима участие в 14 мача и вкарва 7 гола, за КНК има 5 мача и 2 гола.

          Играе финал на олимпиадата в Мексико през 1968 г. Участва и в 1 мач от финалите на Световното първенство в Мексико през 1970 г. Носи националния екип до 1973 година, като записва общо 44 мача с 25 попадения.

          „Един от най-великите нападатели в историята на ЦСКА и България ще остане завинаги в сърцата ни!

          Ще те помним вечно, великане! Легендите не умират“, написаха от „Армията“ в социалните мрежи. 

