ЦСКА подписа ново споразумение с една от младите си надежди

Един от най-перспективните футболисти на ЦСКА, Алекс Тунчев, подписа дългосрочен контракт с „червените“, който ще го задържи на „Армията“ до лятото на 2029 г.

- Реклама -

На 6 февруари 2026 г. Тунчев записа първите си минути за представителния тим на ЦСКА в двубой от Първа лига срещу Арда Кърджали, спечелен с 3:1 от „армейците“.

Преди да стигне до първия отбор, Тунчев премина през формациите на ЦСКА II и ЦСКА III, като бе повикан да тренира с първия състав през октомври 2025 г.

През настоящия сезон Тунчев има десет участия за втория отбор на „червените“ във Втора лига. Той е юношески национал на България до 19 години и през есента на миналата година направи своя дебют за селекцията.