      сряда, 18.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА подписа ново споразумение с една от младите си надежди

          Алекс Тунчев остава на "Армията" в следващите 3 години

          18 февруари 2026 | 15:34 160
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Един от най-перспективните футболисти на ЦСКА, Алекс Тунчев, подписа дългосрочен контракт с „червените“, който ще го задържи на „Армията“ до лятото на 2029 г.

          На 6 февруари 2026 г. Тунчев записа първите си минути за представителния тим на ЦСКА в двубой от Първа лига срещу Арда Кърджали, спечелен с 3:1 от „армейците“.

          Преди да стигне до първия отбор, Тунчев премина през формациите на ЦСКА II и ЦСКА III, като бе повикан да тренира с първия състав през октомври 2025 г.

          През настоящия сезон Тунчев има десет участия за втория отбор на „червените“ във Втора лига. Той е юношески национал на България до 19 години и през есента на миналата година направи своя дебют за селекцията. 

