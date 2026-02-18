НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Цветанов: Служебният кабинет дава надежда за честни избори, версията за Петрохан е пробита

          Служебният кабинет, представен пред държавния глава Илияна Йотова, създава очакване за провеждането на по-прозрачни избори. Това заяви лидерът на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов в разговор с журналиста Николай Колев по Евроком.

          Според бившия вътрешен министър съставът на правителството предполага скъсване с досегашните практики на контролиран вот.

          Цветанов изрази надежда, че в МВР ще бъдат извършени належащи кадрови промени. Той прогнозира, че новият министър Дечев ще поиска оставката на главния секретар на ведомството, който не е коментирал публично случая „Петрохан“ от седмици. По думите му фокусът трябва да падне и върху Министерството на правосъдието, където се очаква Андрей Янкулов да постави въпроса за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

          Бившият вицепремиер даде висока оценка на Хасан Адемов, който поема социалното министерство. Цветанов посочи, че социалните помощи често са използвани от формации като „Ново начало“ за натиск върху уязвими групи в малките общини, но експертизата на Адемов може да гарантира безпристрастност. Относно финансовото ведомство, той настоя за ревизия на бюджета, за да се установят реалните параметри на хазната след края на 2025 година.

          В анализа си за политическата обстановка Цветанов отбеляза, че Румен Радев не е участвал в подбора на министрите. Според него формацията на Радев печели доверие заради разочарованието на избирателите от партийните субсидии. Той обаче беше категоричен, че партията му няма да помага на Радев с регистрацията за вота.

          Значителна част от разговора засегна разследването на инцидента в „Петрохан“. Цветан Цветанов оспори официалната версия за самоубийство. Той акцентира върху факта, че телата и гилзите са намерени по начин, който предполага отбрана, а не ритуални действия. Бившият министър попита защо основният свидетел Деян е в чужбина, вместо да бъде защитен, и критикува разследващите за забавения с 15 дни оглед на камерите в имота на Калушев в Царево.

          Единствената критика към кадровия подбор на кабинета бе насочена към началника на кабинета Румяна Бачварова. Цветанов припомни нейния мандат като вътрешен министър, по време на който, според него, е бил легитимиран порочен модел на управление в силовия сектор.

