НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Държавата публикува правилата за българския дигитален портфейл

          18 февруари 2026 | 09:19 450
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Започна общественото обсъждане на проекта на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност (ЕПЦС). Нормативният акт създава националната правна рамка за прилагане на европейските регламенти и актуализира уредбата за електронната идентификация.

          - Реклама -
            
            

          Въпреки че европейският регламент е пряко приложим, държавите трябва да уредят организационните и процедурните въпроси на национално ниво, посочва БТА, позовавайки се на мотивите към законопроекта. Документът регламентира изграждането, надзора и сертифицирането на системата.

          Проектът гарантира, че използването на портфейла ще бъде напълно доброволно за физическите лица. Гражданите няма да бъдат задължавани да го ползват като единствен начин за достъп до административни или други електронни услуги. Издаването и поддръжката му също ще бъдат безплатни за хората.

          Една от съществените функции е възможността за безплатно полагане на квалифициран електронен подпис (КЕП), когато се действа с непрофесионална цел. За тази нужда ще се издава едногодишно удостоверение, като държавата ще изплаща фиксирана компенсация на доставчиците на удостоверителни услуги.

          Министърът на електронното управление ще отговаря за изграждането и поддръжката на българския портфейл. Системата ще има безплатен достъп до регистрите с данни за документи за самоличност, ЕСГРАОН и други източници, за да функционира коректно.

          Всички доставчици на електронни административни услуги са длъжни да осигурят техническа възможност за приемане на портфейла както онлайн, така и офлайн. Изискването за интеграция важи и за Висшия съдебен съвет по отношение на единния портал за електронно правосъдие.

          Предвидени са административни наказания при отказ за приемане на портфейла, когато това е задължително, както и при предоставянето му без необходимата регистрация. Контролът е поверен на министъра на електронното управление, който ще действа и като контактна точка с Европейската комисия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Зимата остави Айтоско без ток, виелицата спря транспорта

          Никола Павлов -
          Пет села и два квартала на града са без електрозахранване
          Политика

          Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница

          Росица Николаева -
          Новите задачи на групировката – атаки в Европа
          България

          Река Тунджа преля край Казанлък

          Екип Евроком -
          Заплашен е трафопост в индустриалната зона
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions