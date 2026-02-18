Започна общественото обсъждане на проекта на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност (ЕПЦС). Нормативният акт създава националната правна рамка за прилагане на европейските регламенти и актуализира уредбата за електронната идентификация.

Въпреки че европейският регламент е пряко приложим, държавите трябва да уредят организационните и процедурните въпроси на национално ниво, посочва БТА, позовавайки се на мотивите към законопроекта. Документът регламентира изграждането, надзора и сертифицирането на системата.

Проектът гарантира, че използването на портфейла ще бъде напълно доброволно за физическите лица. Гражданите няма да бъдат задължавани да го ползват като единствен начин за достъп до административни или други електронни услуги. Издаването и поддръжката му също ще бъдат безплатни за хората.

Една от съществените функции е възможността за безплатно полагане на квалифициран електронен подпис (КЕП), когато се действа с непрофесионална цел. За тази нужда ще се издава едногодишно удостоверение, като държавата ще изплаща фиксирана компенсация на доставчиците на удостоверителни услуги.

Министърът на електронното управление ще отговаря за изграждането и поддръжката на българския портфейл. Системата ще има безплатен достъп до регистрите с данни за документи за самоличност, ЕСГРАОН и други източници, за да функционира коректно.

Всички доставчици на електронни административни услуги са длъжни да осигурят техническа възможност за приемане на портфейла както онлайн, така и офлайн. Изискването за интеграция важи и за Висшия съдебен съвет по отношение на единния портал за електронно правосъдие.

Предвидени са административни наказания при отказ за приемане на портфейла, когато това е задължително, както и при предоставянето му без необходимата регистрация. Контролът е поверен на министъра на електронното управление, който ще действа и като контактна точка с Европейската комисия.