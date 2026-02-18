НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          13:41 ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългарияПолитика

          Денков: Янкулов извади доста неща на бял свят

          18 февруари 2026 | 14:55 560
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Като човек, съставял кабинет, знам, че не е лесно да се направи балансиран кабинет с компетентни хора. Андрей Гюров това се е опитал да направи, дано да е успял.“

          - Реклама -
            
            

          Това заяви депутатът от ПП-ДБ и бивш министър-председател Николай Денков пред журналисти в парламента, след като беше представен съставът на бъдещото служебно правителство.

          Денков отхвърли появилите се твърдения, че се подготвя бъдеща „шарена коалиция“, като подчерта, че „няма нищо вярно в това“.

          Първи думи на Гюров: Андрей Янкулов има аргумент да поиска отстраняването на Сарафов Първи думи на Гюров: Андрей Янкулов има аргумент да поиска отстраняването на Сарафов

          Той коментира и предложението Андрей Янкулов да заеме поста служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието, като припомни, че Янкулов вече е бил заместник-министър както във вътрешното министерство, така и в Министерството на правосъдието.

          „Успя да извади доста неща на бял свят – с холдинга около енергийните босове и с „Осемте джуджета“. Така че има защо да бъде там“, посочи Денков.

          По думите му опитът на Янкулов в сферата на правосъдието и борбата с корупцията е сред причините той да бъде предложен за ключовия пост в служебния кабинет.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кой е Емил Дечев – новият министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров?

          Росица Николаева -
          Емил Дечев е назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на министър-председателя Кирил Петков
          Политика

          Турция обяви, че ще търси нефт в българската зона в Черно море

          Никола Павлов -
          Първият етап може да започне още следващата година
          Крими

          Задържаха 20-годишен за две крупни телефонни измами във Варненско

          Дамяна Караджова -
          Мним полицай е измъкнал десетки хиляди левове и ценности от жители на Водица и Игнатиево
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions