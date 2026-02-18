Денков: Янкулов извади доста неща на бял свят

„Като човек, съставял кабинет, знам, че не е лесно да се направи балансиран кабинет с компетентни хора. Андрей Гюров това се е опитал да направи, дано да е успял.“

Това заяви депутатът от ПП-ДБ и бивш министър-председател Николай Денков пред журналисти в парламента, след като беше представен съставът на бъдещото служебно правителство.

Денков отхвърли появилите се твърдения, че се подготвя бъдеща „шарена коалиция“, като подчерта, че „няма нищо вярно в това“.

Той коментира и предложението Андрей Янкулов да заеме поста служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието, като припомни, че Янкулов вече е бил заместник-министър както във вътрешното министерство, така и в Министерството на правосъдието.

„Успя да извади доста неща на бял свят – с холдинга около енергийните босове и с „Осемте джуджета“. Така че има защо да бъде там“, посочи Денков.

По думите му опитът на Янкулов в сферата на правосъдието и борбата с корупцията е сред причините той да бъде предложен за ключовия пост в служебния кабинет.