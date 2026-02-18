НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Депутатите обсъждат нови мерки в здравния сектор в пленарната зала

          Сред предложенията са ограничения за райския газ, профилактичен календар и нови изисквания към храната в болниците.

          18 февруари 2026 | 07:41 270
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Парламентът обсъжда промени в Закона за здравето и договор за нова ракетна система за флота

          - Реклама -
            
            

          Депутатите разглеждат мерки срещу разпространението на райски газ, нов профилактичен календар и изисквания за болничното хранене

          Пет законопроекта за промени в Закона за здравето влизат на първо четене в Народното събрание.

          Парламентът одобри законопроекта за изграждане на трансграничен железопътен тунел с РСМ Парламентът одобри законопроекта за изграждане на трансграничен железопътен тунел с РСМ

          Комисията по здравеопазване вече одобри два от тях, сред които е предложението на Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС за ограничаване на продажбата и разпространението на райски газ.

          Подкрепено бе и предложението на Васил Пандов за създаване на профилактичен здравен календар, както и въвеждане на изисквания за качеството на храната в болниците.

          В програмата на парламента за днес е включена и ратификация на договор със Съединените щати за придобиване на ракетна система за брегова охрана, като проектът е част от модернизацията на военноморските сили, съобщава БНТ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Спор за строителство в Студентски град изкара жители на протест

          Дамяна Караджова -
          Хората настояват за гарантиран достъп за спешни екипи, а институциите уверяват, че ще бъде осигурено алтернативно трасе
          Social

          Снегът затвори пътищата Русе – Бяла и Русе – Разград за камиони, селища са без ток

          Пола Жекова -
          Снегът блокира тежкотоварния трафик в Русенско, над 40 машини почистват пътищата
          Политика

          Преговорите за мир в Украйна продължават с нов кръг срещи в Женева

          Дамяна Караджова -
          Очакванията са разговорите да внесат яснота по спорните въпроси след напрегнатия първи ден без официални изявления
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions