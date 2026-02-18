Депутатите обсъждат нови мерки в здравния сектор в пленарната зала

Парламентът обсъжда промени в Закона за здравето и договор за нова ракетна система за флота

Депутатите разглеждат мерки срещу разпространението на райски газ, нов профилактичен календар и изисквания за болничното хранене

Пет законопроекта за промени в Закона за здравето влизат на първо четене в Народното събрание.

Комисията по здравеопазване вече одобри два от тях, сред които е предложението на Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС за ограничаване на продажбата и разпространението на райски газ.

Подкрепено бе и предложението на Васил Пандов за създаване на профилактичен здравен календар, както и въвеждане на изисквания за качеството на храната в болниците.

В програмата на парламента за днес е включена и ратификация на договор със Съединените щати за придобиване на ракетна система за брегова охрана, като проектът е част от модернизацията на военноморските сили, съобщава БНТ.