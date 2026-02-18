НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          Димитър Илиев е новият служебен спортен министър

          Илиев бе част от екипа на лидера на Продължаваме промяната Кирил Петков по времето на неговия кабинет

          18 февруари 2026 | 13:01 310
          Снимка: Минестерство на младежта и спорта
          Димитър Илиев ще бъде новият служебен спортен министър. Той беше анонсиран от временния премиер Андрей Гюров, който предложи кабинета си пред президента Илияна Йотова.

          50-годишният софиянец вече има опит в политиката, след като беше начело на спортното министерство в редовното правителство на акад. Николай Денков.

          Илиев бе част от екипа на лидера на Продължаваме промяната Кирил Петков по времето на неговия кабинет. Той влезе в екипа на бившия премиер и стана заместник-председател на Държавната агенция Безопасност на пътищата към Министерски съвет.

          Димитър Илиев има магистърска степен по автомобилен и мотоциклетен спорт в НСА „Васил Левски“ – София, придобива научна степен доктор и научна степен доцент в същата област. Дълги години той работи като преподавател в спортната академия, предаде БГНЕС. 

          Той е председател и основател на Асоциацията на действащите автомобилни състезатели. Многократно е бил Рали шампион на България. Има няколко престижни класирания на европейски и световни шампионати по рали.

          Близо две десетилетия години работи в сферата на безопасността на движението. Основател на Академия за безопасно шофиране, в която всяка година курсисти преминават теоретично и практично обучение за повишаване на тяхната квалификация и умения. Заемал е редица обществени позиции и инициативи за повишаване на информираността на хората по проблемите на пътната безопасност и превенция на инцидентите на пътя.

