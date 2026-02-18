В края на 2023 година кметът на София Васил Терзиев е провел разговори с ръководството на Гранична полиция в полза на доброволци, обитаващи хижа „Петрохан“. Това констатира доклад на Дирекция „Инспекторат“ в МВР, публикуван в изпълнение на заповед на вътрешния министър от 5 февруари тази година според Гласове.бг.

Според проверката Терзиев е посочил пред органите на реда, че групата около Ивайло Калушев може да помага при оперативни ситуации в района. Инспекторите отчитат, че т.нар. „рейнджъри“ не са подавали сигнали за нарушения до полицията. Установено е, че служители на МВР са потърсили тяхното съдействие в два конкретни случая по своя инициатива, а не обратното.

В документа е разгледана и кореспонденция от август 2024 г. с Антикорупционния фонд (АКФ). От организацията са изпратили заявление до вътрешния министър със запитване за образувани преписки срещу сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“. От АКФ са изразили опасения за „институционален тормоз“ над организацията, определяйки дейността ѝ като мониторинг на защитени територии.

Проверката на МВР обхваща периода от 2022 г. до момента, като са отчетени четири сигнала срещу НПО-то на Калушев. Първият касае споразумение с екоминистерството по времето на министър Борислав Сандов, по което Софийската градска прокуратура е образувала преписка. Други сигнали включват твърдения за дете в риск и анонимен сигнал от февруари 2022 г. за незаконни дейности и оръжия. Проверките са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство или са прекратени поради изтичане на срокове.

Инспекторатът отчита пропуски в документацията. Констатирана е „физическа липса“ на преписка за заплахи и саморазправа от март 2024 г., препратена от Районното управление в Берковица към това в Годеч. Според доклада проследяването на случаите е затруднено след закриването на полицейското управление в Годеч по времето на министър Бойко Рашков.