НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:18 МВР показа как убитите се кланят на Калушев (ВИДЕА)13:41 ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоБългария

          ДПС на Пеевски и ИТН заговориха в един глас

          18 февруари 2026 | 16:54 940
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          ДПС-Ново начало на Делян Пеевски и ИТН на Слави Трифонов отчетливо заговориха на един глас. Депутати на двете политически формации изразиха едно и също мнение за кабинета, предложен от Андрей Гюров.

          - Реклама -
            
            

          Искра Михайлова – зам.-председател на парламентарната група на ДПС-НН бе категорична пред медиите: „Президентът Илияна Йотова прие състава на служебния кабинет за по-малко от минута, без никакъв коментар и възражения. Това ни дава основание да заявим много ясно, че имаме пред себе си служебен кабинет, който можем да наречем кабинет на президента Йотова, „Сорос“ и „Петрохан“.

          Станислав Балабанов от ИТН повтори част от думите на Михайлова: „Спокойно можем да кръстим служебното правителство „Петрохан„“. Пиар експерти не изключват вероятността на двете политически формации да е спусната обща опорка, която да лансират в публичното пространство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Радостин Василев: Служебният кабинет е „Франкенщайн“ с кадри на ГЕРБ и ДПС

          Екип Евроком -
          Той прогнозира „най-кървавите избори“ досега и обвини социологическите агенции в манипулация на данните
          Икономика

          БНБ: Запазва се водещата роля на частното потребление за растежа на БВП

          Росица Николаева -
          Годишната инфлация е 3.5% през декември миналата година спрямо 2.1% в края на 2024 г.
          Космос

          Станция на най-големия радиотелескоп LOFAR се изгражда до НАО Рожен

          Михаил Георгиев -
          България ще има станция на LOFAR.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions