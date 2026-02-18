ДПС на Пеевски и ИТН заговориха в един глас

ДПС-Ново начало на Делян Пеевски и ИТН на Слави Трифонов отчетливо заговориха на един глас. Депутати на двете политически формации изразиха едно и също мнение за кабинета, предложен от Андрей Гюров.

Искра Михайлова – зам.-председател на парламентарната група на ДПС-НН бе категорична пред медиите: „Президентът Илияна Йотова прие състава на служебния кабинет за по-малко от минута, без никакъв коментар и възражения. Това ни дава основание да заявим много ясно, че имаме пред себе си служебен кабинет, който можем да наречем кабинет на президента Йотова, „Сорос“ и „Петрохан“.

Станислав Балабанов от ИТН повтори част от думите на Михайлова: „Спокойно можем да кръстим служебното правителство „Петрохан„“. Пиар експерти не изключват вероятността на двете политически формации да е спусната обща опорка, която да лансират в публичното пространство.