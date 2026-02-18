Дрон без регистрация, но с участие в полицейски акции: нови въпроси около групата от хижа „Петрохан“

Групата от хижа „Петрохан“ е използвала дрон с висока резолюция и термовизионно наблюдение, но нито Ивайло Калушев, нито останалите обитатели на хижата са се регистрирали като оператори (собственик/пилот) на безпилотна летателна система (БЛС). Това показва проверка на „Обективно.БГ“.

Съгласно изискванията на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, регистрация подлежи всеки оператор на дрон с тегло над 250 грама или на апарат, оборудван с камера или друг сензор, способен да събира лични данни – включително висока резолюция или термовизионна камера.

Дори при тегло под 250 грама, ако устройството разполага със сензор за запис на данни, регистрацията е задължителна според европейските регламенти. В случая такава регистрация не е била направена.

Дронът – използван в операции на МВР

Въпреки липсата на регистрация, техниката е използвана два пъти при акции на МВР, става ясно от доклад на Инспектората на вътрешното министерство.

Според документа столичният кмет Васил Терзиев е ходатайствал пред ръководството на „Гранична полиция“ за съдействие от сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ), свързвано с Ивайло Калушев.

В доклада е отбелязано, че членовете на сдружението не са подавали сигнали до МВР, но са били използвани за съдействие по препоръка на кмета.

На 1 януари 2024 г. НАКЗТ е оказало съдействие на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман при локализиране на четирима нелегални мигранти.

„При задържането е използван доброволно предоставен дрон с термовизионно наблюдение от обитателите на хижа „Петрохан“. Лицето, предоставило техниката, е Ивайло Калушев с оператор Николай Златков“, се посочва в доклада.

Втори случай – издирване на заподозрян за убийство

Дронът е използван повторно от полицията в Монтана при издирване на мъж, застрелял съпругата си.

„Предвид неуспешното издирване, голямата територия и труднодостъпните гористи местности е взето решение за изискване на съдействие от НАКЗТ за облитане на района“, се казва в документа.

Според информацията на Инспектората, на 16 септември 2025 г. около 8:00 ч. представители на сдружението са извършили облитане с дрон с висока резолюция и термовизионна камера над землищата на селата Благово, Замфирово, Боровци и Балювица.

При облитането е установен автомобил „Рено Меган Сценик“, спрял в труднодостъпна гориста местност край река Бързия.

„Впоследствие в автомобила е установен трупът на издирвания“, се посочва в доклада.

Въпроси без ясен отговор

Случаят поставя няколко ключови въпроса – как е допуснато използването на нерегистрирана БЛС в полицейски операции, дали са били спазени изискванията за защита на личните данни и каква е била формалната рамка на сътрудничеството между МВР и частното сдружение.

Към момента няма публична информация за санкции във връзка с липсата на регистрация на дрона или за последващи административни действия от страна на компетентните органи.