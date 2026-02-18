Два автомобила се сблъскаха на Е-79 край Благоевград, шофьорите са в болница

Тежка катастрофа на главен път Е-79 край Благоевград затруднява движението, съобщи Българска национална телевизия.

Минути преди 20:00 часа два леки автомобила са се ударили челно. Предницата на единия автомобил е сериозно смачкана, а другият се е обърнал на една страна край пътя.

При инцидента са пострадали двамата водачи. Те са транспортирани до Спешния център на благоевградската болница за допълнителни изследвания. Към момента няма официална информация за състоянието им.

Материалните щети по двете превозни средства са значителни. На мястото на произшествието има екипи на „Пътна полиция“ и разследващи служители, които ще изясняват причините за катастрофата.

В района по това време е валял дъжд и сняг. Свидетели предполагат, че мократа и хлъзгава настилка може да е сред факторите, довели до инцидента. Движението по участъка се осъществява с повишено внимание.