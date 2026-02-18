Екозащитникът Атанас Русев с тежки обвинения към „Зеленото течение“ за връзки с Калушев от Петрохан

Екозащитникът Атанас Русев отправи остри обвинения към представители на т.нар. „Зелено движение (Течение)“, като постави под съмнение техни публични позиции по казуса „Петрохан“ и връзките им с Ивайло Калушев.

- Реклама -

В публикация във Facebook Русев заявява, че е „омерзен от поредното и долно двуличие“ на хора, заемали висши държавни постове, и твърди, че документ на Министерството на околната среда и водите е бил издаден на организацията на Калушев лично от тогавашния министър Борислав Сандов.

„Документът от МОСВ е издаден на измислената организация лично от тогавашния министър Борислав Сандов – по най-невъзможния институционален ред“, пише Русев, като добавя, че не е ясно по чия препоръка е станало това.

По думите му снимка от февруари 2023 г. показва, че представители на екологични организации са познавали Калушев, въпреки че впоследствие са заявявали обратното.

„Защо лъгахте, че не ги познавате?“, пита Русев в публикацията си.

В текста се споменава и трагичният случай на Околчица, при който загина 12-годишно момче, като Русев отбелязва, че то присъства на въпросната снимка.

Критика към „платената екология“

Русев разширява критиката си към част от екологичния сектор в България, който според него работи „на проекти и бюджети“, без ясна дългосрочна стратегия за природозащита.

„За т.н. ‘еколози’ има почва единствено когато е добре платено и има проекти с пари. Ако няма тези условия, истинските природозащитници са едва малцина“, твърди той.

Като положителен пример посочва депутата Александър Дунчев, с когото, по думите му, са правени разследвания за незаконни сечи и злоупотреби в горския сектор.

Русев припомня и напускането на гражданската инициатива „Да запазим Корал“ от т.нар. ЕКОКОАЛИЦИЯ преди повече от десет години. Той твърди, че тогава е имало разминаване по казуса с масовата смърт на делфини в Черно море, както и опити организацията му да бъде финансирана при поставени условия за публично поведение.

„Имаше опити да ни финансират по проект с над 2 милиона лева с условието да не ги нападаме публично и медийно“, заявява Русев.

Призив за разследване

В публикацията си екозащитникът отправя директен призив за проверка на действията и връзките на споменатите лица и организации.

„Трябва да ви разследват. Определено.“

Към момента няма официална позиция от страна на представители на „Зеленото движение“, МОСВ или други засегнати институции по конкретните твърдения на Русев.

Случаят задълбочава напрежението в екологичните среди и поставя въпроси за прозрачността, финансирането и институционалните връзки в сектора.