НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:18 МВР показа как убитите се кланят на Калушев (ВИДЕА)13:41 ПВО, „стена срещу дронове“, мрежа за наблюдение: ЕС с мерки по „източния си фланг“ срещу Русия11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА
          НачалоБългарияОбщество

          Екозащитникът Атанас Русев с тежки обвинения към „Зеленото течение“ за връзки с Калушев от Петрохан

          Според него документ на МОСВ, издаден при управлението на Борислав Сандов, поставя въпроси за институционални зависимости и прикрити контакти

          18 февруари 2026 | 20:31 730
          Снимка: Facebook
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Екозащитникът Атанас Русев отправи остри обвинения към представители на т.нар. „Зелено движение (Течение)“, като постави под съмнение техни публични позиции по казуса „Петрохан“ и връзките им с Ивайло Калушев.

          - Реклама -
            
            

          В публикация във Facebook Русев заявява, че е „омерзен от поредното и долно двуличие“ на хора, заемали висши държавни постове, и твърди, че документ на Министерството на околната среда и водите е бил издаден на организацията на Калушев лично от тогавашния министър Борислав Сандов.

          „Документът от МОСВ е издаден на измислената организация лично от тогавашния министър Борислав Сандов – по най-невъзможния институционален ред“, пише Русев, като добавя, че не е ясно по чия препоръка е станало това.

          По думите му снимка от февруари 2023 г. показва, че представители на екологични организации са познавали Калушев, въпреки че впоследствие са заявявали обратното.

          „Защо лъгахте, че не ги познавате?“, пита Русев в публикацията си.

          В текста се споменава и трагичният случай на Околчица, при който загина 12-годишно момче, като Русев отбелязва, че то присъства на въпросната снимка.

          Критика към „платената екология“

          Русев разширява критиката си към част от екологичния сектор в България, който според него работи „на проекти и бюджети“, без ясна дългосрочна стратегия за природозащита.

          „За т.н. ‘еколози’ има почва единствено когато е добре платено и има проекти с пари. Ако няма тези условия, истинските природозащитници са едва малцина“, твърди той.

          Като положителен пример посочва депутата Александър Дунчев, с когото, по думите му, са правени разследвания за незаконни сечи и злоупотреби в горския сектор.

          Русев припомня и напускането на гражданската инициатива „Да запазим Корал“ от т.нар. ЕКОКОАЛИЦИЯ преди повече от десет години. Той твърди, че тогава е имало разминаване по казуса с масовата смърт на делфини в Черно море, както и опити организацията му да бъде финансирана при поставени условия за публично поведение.

          „Имаше опити да ни финансират по проект с над 2 милиона лева с условието да не ги нападаме публично и медийно“, заявява Русев.

          Призив за разследване

          В публикацията си екозащитникът отправя директен призив за проверка на действията и връзките на споменатите лица и организации.

          „Трябва да ви разследват. Определено.“

          Към момента няма официална позиция от страна на представители на „Зеленото движение“, МОСВ или други засегнати институции по конкретните твърдения на Русев.

          Случаят задълбочава напрежението в екологичните среди и поставя въпроси за прозрачността, финансирането и институционалните връзки в сектора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Мирчев: Искаме да живеем в страна, в която никой политик не може да се обади в телевизия и да нареди как да изглеждат новините

          Никола Павлов -
          По думите му трябва да бъдат сменени и ръководствата на областните дирекции на МВР
          България

          Цветанов: Служебният кабинет дава надежда за честни избори, версията за Петрохан е пробита

          Екип Евроком -
          Той изрази надежда, че в МВР ще бъдат извършени належащи кадрови промени
          Политика

          Трифонов: Нищо хубаво няма да произтече от този кабинет

          Никола Павлов -
          „Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ПП-ДБ си сложиха свои партийни функционери“, заявява Трифонов
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions