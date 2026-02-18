НА ЖИВО
          Експерти: Проектът на Радев ще доведе до политическо преформатиране

          Дотук ПП-ДБ звучи като естествен партньор на Румен Радев, но до коалиция няма да се стигне

          18 февруари 2026 | 09:14 1400
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          „Чува се името на Надежда Михайлова-Нейнски за външен министър – това ще е ясен знам за ориентация на служебния кабинет„. Това заяви политическият анализатор Мирослав Севлиевски

          Дотук ПП-ДБ звучи като естествен партньор на Румен Радев, но до коалиция няма да се стигне“, смята Андрей Райчев, социолог.

          Радев ще спечели изборите, но управленският формат не е ясен, коментира Ружа Смилова, политолог.

          Проектът на Радев ще доведе до политическо преформатиране, но още не можем да кажем дали това ще промени България“, допълни тя.

          Севлиевски допълни, че българите вече не слагат „всички яйца в една кошница“ – т.е властта само на един човек. И призова да гледаме кои хора ще са в екипа на Румен Радев.

          Противниците на Радев са в паника, което е излишно. Не трябва да има противопоставяне, а договорености за промени, коментира Райчев.

