      сряда, 18.02.26
          ГОРЕЩО
          Начало България Общество

          Емилия Русинова е избрана за градски прокурор на София

          Прокурорската колегия на ВСС не даде нито един глас за другия кандидат Бойко Атанасов

          18 февруари 2026 | 13:52 400
          Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе ключов избор, като кадровиците определиха изпълняващата функциите Емилия Русинова за нов градски прокурор на София. Освен нея кандидат за поста беше и следователят Бойко Атанасов.

          Атанасов не получи подкрепа от нито един член на колегията, а решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

          Русинова пое ръководството на Софийската градска прокуратура след пенсионирането на Илиана Кирилова. Припомня се, че в средата на май миналата година конкурсът за поста пропадна, след като единственият кандидат тогава – Ангел Илиев – се отказа в хода на процедурата.

          Софийската градска прокуратура има ключова роля в държавното обвинение, тъй като е единствената прокуратура, която може да разследва лица с имунитет.

          ВСС трябва да определи новия градски прокурор на София ВСС трябва да определи новия градски прокурор на София

          При представянето си пред кадровиците Емилия Русинова заяви:

          „Ръководителят на СГП трябва да поема отговорност, да взима бързи решения, да има опит, умения за работа в екип, да бъде ръководител, който да обединява и да вдъхва увереност, смятам, че притежавам тези качества и съм ги показала.“

          Тя подчерта, че в досегашната си работа винаги е успявала да създава ефективни професионални екипи.

          Сред основните ѝ приоритети са осигуряването на добра работна среда, по-строг контрол върху разследванията, които се проточват необосновано, спазване на сроковете по НПК, подобряване качеството на прокурорските актове и по-равномерна натовареност на магистратите.

          Като ключова цел Русинова посочи още създаването на професионална среда, основана на уважение, диалог и толерантност.

