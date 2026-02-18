Емилия Русинова е избрана за градски прокурор на София

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе ключов избор, като кадровиците определиха изпълняващата функциите Емилия Русинова за нов градски прокурор на София. Освен нея кандидат за поста беше и следователят Бойко Атанасов.

Атанасов не получи подкрепа от нито един член на колегията, а решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

Русинова пое ръководството на Софийската градска прокуратура след пенсионирането на Илиана Кирилова. Припомня се, че в средата на май миналата година конкурсът за поста пропадна, след като единственият кандидат тогава – Ангел Илиев – се отказа в хода на процедурата.

Софийската градска прокуратура има ключова роля в държавното обвинение, тъй като е единствената прокуратура, която може да разследва лица с имунитет.

При представянето си пред кадровиците Емилия Русинова заяви:

„Ръководителят на СГП трябва да поема отговорност, да взима бързи решения, да има опит, умения за работа в екип, да бъде ръководител, който да обединява и да вдъхва увереност, смятам, че притежавам тези качества и съм ги показала.“

Тя подчерта, че в досегашната си работа винаги е успявала да създава ефективни професионални екипи.

Сред основните ѝ приоритети са осигуряването на добра работна среда, по-строг контрол върху разследванията, които се проточват необосновано, спазване на сроковете по НПК, подобряване качеството на прокурорските актове и по-равномерна натовареност на магистратите.

Като ключова цел Русинова посочи още създаването на професионална среда, основана на уважение, диалог и толерантност.