Тенденцията в естетичната хирургия през 2026 г. е категорично завръщане към естествения външен вид, като много пациенти вече посещават кабинетите, за да разградят поставените в миналото филъри.

- Реклама -

Това коментира по Евроком д-р Боян Зайков, специалист по пластична и естетична хирургия, който е част и от екипа на УМБАЛСМ „Пирогов“. По думите му манията за обемни устни отстъпва място на по-минималистичните и незабележими намеси.

Най-търсената процедура сред дамите остава уголемяването на бюста. Специалистът разясни, че според актуалните стандарти на Световната здравна организация вече не съществува изискване гръдните импланти да се подменят на всеки 10 или 15 години. Смяна се налага единствено при наличие на клиничен проблем с импланта, а не като профилактичен срок.

При операциите на лице (фейслифтинг) се наблюдава възраждане на класически техники, комбинирани с ендоскопски методи, които крият белезите в естествените гънки. Относно ринопластиката хирургът уточни, че носът расте през целия човешки живот, което може да доведе до леки изменения или асиметрия години след операцията, но те рядко са драстични.

Корекцията на клепачите също е сред предпочитаните интервенции заради бързото възстановяване и отварянето на погледа. Д-р Зайков предупреди, че в някои случаи проблемът не е в излишната кожа на клепача, а в спускането на веждата, което изисква различен оперативен подход за постигане на траен резултат.

Експертът изрази резерви към практиката да се подаряват корекции на момичета за абитуриентските балове, като подчерта, че решението трябва да е осъзнато, а не под натиск на средата. Той предупреди и за рисковете на медицинския туризъм в „евтини дестинации“, където липсва възможност за проследяване от лекуващия лекар при евентуални усложнения.