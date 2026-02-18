Европейските авиокомпании постепенно възстановяват връзките си с Венецуела

Първи европейски търговски полет кацна в Каракас след смяната на властта във Венецуела

- Реклама -

Възобновяването на международните връзки бележи постепенно нормализиране на въздушния трафик към страната след месеци на прекъснати полети

Самолет на испанската авиокомпания Air Europa кацна във Венецуела на 17 февруари, изпълнявайки полет от Мадрид, като това е първият европейски търговски полет до страната след свалянето на президента Николас Мадуро.

Множество международни авиопревозвачи бяха прекратили полетите си до Венецуела, след като Съединените щати предупредиха за възможна военна активност в края на ноември, което се оказа прелюдия към изненадващата атака на 3 януари.

Самолетът Boeing 787-9 Dreamliner кацна на международното летище „Симон Боливар“, обслужващо столицата Каракас, в 21:00 часа местно време.

След като американските сили нахлуха във Венецуела и заловиха Мадуро, президентът на САЩ Доналд Тръмп установи отношения на сътрудничество с временния президент Делси Родригес.

В края на миналия месец Тръмп призова полетите до страната да бъдат възобновени, а испанската авиокомпания Iberia все още оценява гаранциите за сигурност преди да обяви връщането си на линията.

Междувременно португалската TAP също обяви планове да възобнови полетите, а колумбийската Avianca и панамската Copa вече са подновили операциите си.

В опит да стимулира въздушния трафик от Съединените щати, администрацията на Тръмп отмени забраната от 2019 г., която не позволяваше на американски авиокомпании да летят до Венецуела.