Фенобарбитал е открит в кръвта на Ивайло Калушев по разследването „Петрохан – Околчица“

Откриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев добавя нов и сериозен нюанс към разследването на трагичните събития край Петрохан и Околчица. Данните бяха оповестени на брифинг от заместник-апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – София Наталия Николова, директора на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, заместник-директора на ГДНП старши комисар Иван Маджаров и началника на отдел „Криминална полиция“ комисар Ангел Папалезов.

Според разследващите в кръвта на Калушев е установено наличие на фенобарбитал – медикамент със силно въздействие върху централната нервна система.

Какво представлява фенобарбиталът?

Фенобарбиталът (известен и под търговското име Luminal) е едно от най-старите антиепилептични лекарства, използвано още от 1912 г. Той принадлежи към групата на барбитуратите, които действат като депресанти на централната нервна система.

Днес употребата му е ограничена, но все още се прилага в определени случаи:

– при лечение на епилепсия, особено при деца или при липса на достъп до по-нови медикаменти;

– при тежки и продължителни гърчове, когато други терапии не дават резултат;

– в миналото е използван при тревожност и безсъние, но вече е заменен от по-безопасни лекарства;

– широко се използва във ветеринарната медицина;

– при детоксикация и овладяване на тежка абстиненция.

Как действа?

Фенобарбиталът усилва действието на GABA – основният задържащ невромедиатор в мозъка, което води до потискане на мозъчната активност и забавяне на реакциите на организма, посочва Дарик.

Един от сериозните рискове при употребата му е т.нар. тесен терапевтичен прозорец, при който разликата между лечебна и токсична доза е малка.

Странични ефекти и риск от предозиране

Сред по-често срещаните нежелани ефекти са:

– силна сънливост;

– замаяност;

– нарушена координация;

– депресивни състояния;

– повишен риск от суицидни мисли при продължителен прием.

При предозиране фенобарбиталът може да доведе до тежко потискане на съзнанието, дихателна недостатъчност и спиране на дишането, което е най-честата причина за фатален изход при интоксикация с барбитурати. В тежки случаи мозъчната активност може да бъде толкова потисната, че да наподобява мозъчна смърт.

Веществото има и висок риск от развитие на зависимост, като при продължителна употреба организмът изгражда толерантност и са необходими по-високи дози.

Рязкото спиране след дълъг прием може да предизвика:

– тежки гърчове;

– халюцинации;

– делириум;

– силна тревожност и тремор.

Затова прекратяването на лечението трябва да става постепенно и под медицински контрол.

Фенобарбиталът има и противоречива историческа репутация – в различни периоди на XX век е използван в програми за евтаназия, а през 1997 г. веществото става част от коктейла, използван при масовото самоубийство на членовете на култа Heaven’s Gate.

Откриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев поставя редица въпроси, като засега не е ясно дали веществото е било приемано по медицински причини, дали е част от по-широка схема на употреба на медикаменти в групата, или има връзка с конкретните събития преди трагедията.

Предстоят допълнителни токсикологични експертизи, които трябва да установят концентрацията на веществото, начина на прием и евентуалната му роля в случилото се.

Разследването по случая „Петрохан – Околчица“ продължава.