      сряда, 18.02.26
          Фенобарбитал е открит в кръвта на Ивайло Калушев по разследването „Петрохан – Околчица“

          Веществото е силен депресант на централната нервна система, а експерти предстои да установят дали има връзка с трагичните събития

          18 февруари 2026 | 14:22 4110
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Откриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев добавя нов и сериозен нюанс към разследването на трагичните събития край Петрохан и Околчица. Данните бяха оповестени на брифинг от заместник-апелативния прокурор на Апелативна прокуратура – София Наталия Николова, директора на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков, заместник-директора на ГДНП старши комисар Иван Маджаров и началника на отдел „Криминална полиция“ комисар Ангел Папалезов.

          Според разследващите в кръвта на Калушев е установено наличие на фенобарбитал – медикамент със силно въздействие върху централната нервна система.

          Какво представлява фенобарбиталът?

          Фенобарбиталът (известен и под търговското име Luminal) е едно от най-старите антиепилептични лекарства, използвано още от 1912 г. Той принадлежи към групата на барбитуратите, които действат като депресанти на централната нервна система.

          Днес употребата му е ограничена, но все още се прилага в определени случаи:

          – при лечение на епилепсия, особено при деца или при липса на достъп до по-нови медикаменти;
          – при тежки и продължителни гърчове, когато други терапии не дават резултат;
          – в миналото е използван при тревожност и безсъние, но вече е заменен от по-безопасни лекарства;
          – широко се използва във ветеринарната медицина;
          – при детоксикация и овладяване на тежка абстиненция.

          Заедно с бивши депутати от ПП-ДБ: Сандов, Белев и Калушев празнували заедно Трифон Зарезан (СНИМКА) Заедно с бивши депутати от ПП-ДБ: Сандов, Белев и Калушев празнували заедно Трифон Зарезан (СНИМКА)

          Как действа?

          Фенобарбиталът усилва действието на GABA – основният задържащ невромедиатор в мозъка, което води до потискане на мозъчната активност и забавяне на реакциите на организма, посочва Дарик.

          Един от сериозните рискове при употребата му е т.нар. тесен терапевтичен прозорец, при който разликата между лечебна и токсична доза е малка.

          Странични ефекти и риск от предозиране

          Сред по-често срещаните нежелани ефекти са:

          – силна сънливост;
          – замаяност;
          – нарушена координация;
          – депресивни състояния;
          – повишен риск от суицидни мисли при продължителен прием.

          При предозиране фенобарбиталът може да доведе до тежко потискане на съзнанието, дихателна недостатъчност и спиране на дишането, което е най-честата причина за фатален изход при интоксикация с барбитурати. В тежки случаи мозъчната активност може да бъде толкова потисната, че да наподобява мозъчна смърт.

          Веществото има и висок риск от развитие на зависимост, като при продължителна употреба организмът изгражда толерантност и са необходими по-високи дози.

          Рязкото спиране след дълъг прием може да предизвика:

          – тежки гърчове;
          – халюцинации;
          – делириум;
          – силна тревожност и тремор.

          Затова прекратяването на лечението трябва да става постепенно и под медицински контрол.

          Фенобарбиталът има и противоречива историческа репутация – в различни периоди на XX век е използван в програми за евтаназия, а през 1997 г. веществото става част от коктейла, използван при масовото самоубийство на членовете на култа Heaven’s Gate.

          Откриването на фенобарбитал в кръвта на Ивайло Калушев поставя редица въпроси, като засега не е ясно дали веществото е било приемано по медицински причини, дали е част от по-широка схема на употреба на медикаменти в групата, или има връзка с конкретните събития преди трагедията.

          Предстоят допълнителни токсикологични експертизи, които трябва да установят концентрацията на веществото, начина на прием и евентуалната му роля в случилото се.

          Разследването по случая „Петрохан – Околчица“ продължава.

