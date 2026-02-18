Financial Times: Напуска ли Лагард ЕЦБ? Без глас участваме на заседание на УС на банката

Лагард подава оставка и напуска ЕЦБ? С този въпрос финансовият експерт Стефчо Станев ни насочва към публикация на Financial Times. В нея се съобщава, че президентът на ЕЦБ – Кристин Лагард – смята да напусне поста си преди изборите за президент на Франция, които са през април 2027 година.

- Реклама -

Макрон и Мерц искат да изберат следващия шеф на ЕЦБ преди Льо Пен / Бардела да стане президент на Франция.

Франция е в макроикономическа криза – дълг 113% от БВП и над 5% бюджетен дефицит. Приемат бюджета си с процедурни хватки. ЕЦБ е последният им пристан на спасение, който ако статуквото изпусне, с еврозоната би било свършено за много кратко време, вместо да наблюдаваме сегашната агония.

Мандатът на Лагард е до октомври 2027 година. Лагард съобщи пред Bloomberg миналия месец, че е поела поста в ЕЦБ считайки, че е само за 5 години, но Макрон и казал, че всъщност мандатът е 8 год.

Апетити към поста на Лагард имат гуверньорът на Бундесбанк Йоахим Нагел и Изабел Шнабел (член на ИС на ЕЦБ). Други фаворити са централните банкери Клаас Кнот от Нидерландия и испанецът Пабло Ернандес де Кос. (повече за кадровата въртележка в коментарите). Неписаното правило е да не се заема постът от германец, но пък ЕЦБ да е моделирана по немски модел. Но това табу май ще бъде нарушено.

Следва да се запитаме:

– Защо Меркел и Макрон ни спуснаха точно Лагард, която даже не знае колко продължава мандата в ЕЦБ, не е икономист и има скандално управленско минало (присъда за корупция)?

– Има ли поне капка морал и идея за демократична легитимност процес в Макрон, който се опитва да смени всички ключови постове във Франция и ЕС преди да слезе от поста си? Шефът на централната банка на Франция обяви, че подава оставка. Предстои и смяна на посланници в над 60 държави. А топ генералът на Франция също бе сменен през лятото.

– Обмисля ли Лагард да е кандидат за президент във Франция? Или просто напуска потъващия кораб навреме?

– Ще бъде ли постът в ЕЦБ част от уговорка, в която и Урсула фон дер Лайен ще участва? Имаше слухове, че е възможно да напусне ЕК, за да стане президент на Германия, а Франция да поеме Комисията, докато ЕЦБ отиде за германец. В последните дни пък Меркел се обсъжда за президент на Германия, което също ще разбърка картите.

– Има ли желание родният „ястреб“ и шеф на БНБ да участва в надпреварата?

– Какво е предпочитанието на застъпниците на еврото? Какви са им вижданията за развитието на динамиката в монетарната политика на ЕЦБ?

Експертът напомня още: Днес и утре е първото заседание на УС на ЕЦБ, в което шефът на БНБ ще участва… о, не, чакайте… той няма право да гласува в това заседание.

Както и на заседанията през юли, август и декември.

Е, но поне България е на масата за взимане на решения, нали?