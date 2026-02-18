НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Правосъдие

          Френската прокуратура призова жертви на Джефри Епстийн да подадат жалби

          Разследват се предполагаеми престъпления на френска територия и финансови връзки с влиятелни фигури

          18 февруари 2026 | 20:55 00
          Снимка: AP Photo
          Парижката прокуратура прикани потенциални жертви на Джефри Епстийн във Франция да подадат жалби и да дадат показания във връзка с разследване на престъпления, извършени на френска територия или засягащи френски граждани.

          Апелът идва след публикуването на нови документи от американското Министерство на правосъдието, които разшириха обхвата на международните проверки около случая. Във Франция се водят разследвания срещу френски дипломат, моден агент и музикант, чиито имена засега не се оповестяват публично.

          Бившият министър Жак Ланг подаде оставка като ръководител на Арабският световен институт заради предполагаеми финансови връзки с Епстийн. Срещу него и дъщеря му е започнато предварително разследване за утежнена данъчна измама и пране на пари.

          Епстийн, който почина в затвора през 2019 г. при обстоятелства, определени официално като самоубийство, притежаваше имот в Париж и поддържаше тесни връзки с Франция, включително с представители на политическия и културния елит.

          Френската прокуратура подчерта, че целта е да бъдат установени всички евентуални престъпления, извършени на територията на страната, както и да се даде възможност на пострадалите да потърсят правосъдие.

