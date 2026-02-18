НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:53 Вижте състава на кабинета: Емил Дечев – шеф на МВР, Нейнски на Външно, Андрей Янкулов – вицепремиер и правосъден министър11:38 М. Брестничка: Важно е децата да подават сигнали, ако са обект на тормоз11:09 Отиде си проф. д-р Камен Плочев – ръководител на Клиниката по инфекциозни болести към ВМА10:39 НА ЖИВО ОТ НС! Скандал в парламента – депутат от „Възраждане“ попита дали Божанков е вадил оръжие на магистрала10:35 ГДНП: На Петрохан- самоубийства, на Околчица- убийства и самоубийство. Групата е контактувала с политици и министри (ВИДЕО)10:29 ПП ще съди всеки, който свързва партията със случая „Петрохан“10:01 Хърватски медии: Има ли „спящи клетки“ на руската военна групировка „Вагнер“ в пернишкото село Кладница09:32 Манолова: Как пенсионер с доход от 350 евро може да плати сметка за ток от 200 евро
          НачалоСпортФутбол

          Голямо дерби: Лудогорец срещу ЦСКА в полуфиналите за Купата на България

          Другата двойка противопоставя тимовете на Арда и Локомотив Пловдив

          18 февруари 2026 | 12:50 310
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          В сряда (18 февруари) беше изтеглен жребият за 1/2-финалите в турнира за Купата на България за сезон 2025/26. Церемонията се проведе в Националната футболна база в „Бояна“.

          - Реклама -
            
            

          До този етап от турнира достигнаха ЦСКА, Арда Кърджали, Лудогорец и Локомотив Пловдив. Мачовете ще се изиграят в два мача на разменено гостуване, като домакин в първия двубой ще бъде първият изтеглен отбор.

          ½-финалите за Купата на България 

          Арда – Локомотив Пловдив

          Лудогорец – ЦСКА

          Първите срещи са на 7 и 8 април, а реваншите – на 21 и 22 същия месец. Финалът е предвиден за на 21 май на Националния стадион „Васил Левски“.

          Може обаче да има малка промяна в датите на реваншите заради парламентарните избори, насрочени за 19 април. 

          През миналия сезон ЦСКА загуби с 0:1 финалната среща от Лудогорец пред над 40 000 запалянковци на „червените“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Димитър Илиев е новият служебен спортен министър

          Росица Николаева -
          Има няколко престижни класирания на европейски и световни шампионати по рали
          Футбол

          Левски информира феновете си как могат да посетят двубоя срещу ЦСКА 1948

          Николай Минчев -
          Мачът е насрочен за 22 февруари и ще стартира в 16:45 часа
          Футбол

          ЦСКА: Изминаха 3 години без великия Петър Жеков

          Николай Минчев -
          С екипа на "червените" Вълшебният стрелец има 5 шампионски титли
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions