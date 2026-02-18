НА ЖИВО
          Хакерски пробив във Франция: достъпена национална база с данни за 1,2 милиона банкови сметки

          Неоторизиран достъп чрез откраднати служебни идентификационни данни разкрива чувствителна финансова информация

          18 февруари 2026 | 20:53 100
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френското министерство на икономиката съобщи, че хакер е получил достъп до национална база данни за банкови сметки и е прегледал информация за около 1,2 милиона сметки.

          От края на януари неизвестно лице е използвало откраднати идентификационни данни на служител, за да осъществи неоторизиран достъп до системата. Според властите са били прегледани части от регистъра, който съдържа информация за всички сметки във френските банки.

          Базата данни включва лични данни като номера на банкови сметки, името и адреса на титуляря, а в някои случаи и данъчния му номер. Към момента не се съобщава дали информацията е била изтеглена или използвана за измами, но случаят предизвика сериозни опасения относно сигурността на чувствителните финансови регистри.

          Френските власти са започнали вътрешна проверка и работят по установяване на извършителя, както и по оценка на потенциалните щети.

