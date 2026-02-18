Водещи хърватски медии поставят акцент върху предполагаемата база на руската частна военна компания „Вагнер“ в пернишкото село Кладница. Изданията анализират темата като елемент от хибридните заплахи на Балканите и следят внимателно реакциите на институциите у нас, пише Actualno.bg

Най-големият информационен портал Index.hr разглежда казуса в материал за новите задачи на групировката – атаки в Европа. Според изданието ситуацията в Кладница е пример за стратегия на Кремъл за вербуване на лица за насилствени действия на територията на НАТО. Авторът отбелязва липсата на официална информация от българското МВР в началния етап, което подхранва теории за „спящи клетки“.

Jutarnji list публикува репортаж за „драма край Кладница“, описващ агресивно посрещане на полицията. Медията анализира обществената реакция в социалните мрежи в България и региона, като поставя събитията в контекста на международните санкции срещу „Вагнер“.

В публикация на Slobodna Dalmacija акцентът е върху охраната на имота в планинския район. Изданието припомня историята на паравоенната структура в Сирия и Украйна, като определя Балканите като „гореща точка“ за дейността ѝ.

Net.hr и Večernji list отразяват темата по-кратко, като се фокусират върху видеокадрите, разпространени от сдружение БОЕЦ. В материалите се подчертава географската близост на обекта до София.

Хърватските журналисти следят и случая с шестте жертви при хижа „Петрохан“ и връх Околчица. Според публикациите обстоятелствата насочват към затворена структура, дефинирана от изданията като „култ“ или „паравоенна организация“.