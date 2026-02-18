НА ЖИВО
          Икономическа полиция нахлу в офисите на Спартак Варна

          "Беше представен списък от информация и казуси, по които се изискват данни – вариращи от детайли за евентуални изходящи трансфери до протоколи от решения на Управителния съвет" - заявиха от управата на "соколите"

          18 февруари 2026 | 14:17
          Снимка: Официална фейсбук-страница на футболен клуб Спартак Варна
          Николай Минчев
          Ръководството на Спартак Варна разкри, че тази сутрин офисът на клуба е бил посетен от представители на Икономическа полиция. Моментът е бил използван за връчване на призовки на представители на клуба за извършване на проверка. 

          „Днес сутринта офисът на Спартак Варна бе посетен от представители на Икономическа полиция, които връчиха призовки на представители на клуба за извършване на проверка.

          Беше представен списък от информация и казуси, по които се изискват данни – вариращи от детайли за евентуални изходящи трансфери до протоколи от решения на Управителния съвет.

          По всичко личи, че става въпрос за целенасочен сигнал срещу клуба. За нас е пределно ясно, че тези действия не са случайни и имат конкретен източник, но на този етап няма да влизаме в публични коментари по темата.

          Искаме ясно да заявим:
          Спартак Варна ще съдейства напълно на всички институции. Ще отговорим на всички въпроси и ще предоставим изисканата информация. Нямаме притеснения от проверки, защото сме уверени в действията си и в начина, по който се управлява клубът.

          Клубът се управлява прозрачно. Всеки легитимен член на Общото събрание има право да получава информация за дейността на клуба.

          В този дух въвеждаме приемен ден за привърженици:

          • Стадион „Спартак“
          • Всеки вторник
          • 11:00 – 14:00 ч.

          В този часови диапазон всеки привърженик може да се срещне с представители на ръководството и Управителния съвет и да зададе своите въпроси.

          Причината за тази стъпка не е да се доказваме на когото и да било, а убеждението ни, че стабилизирането на Спартак Варна изисква доверие, прозрачност и спокойствие около клуба.

          Нашата посока е ясна – стабилност, прозрачност и максимално изсветляване на управлението на клуба. Работим целенасочено за подобряване на финансовото състояние на Спартак Варна, защото само стабилен и прозрачно управляван клуб може да привлече правилните хора – инвеститори и партньори, които имат реалното желание да развиват футбол и спорт в България.

          Вярваме, че по този път ще достигнем до хората, които искат да подкрепят клуба дългосрочно и да помогнат Спартак Варна да заеме мястото, което заслужава – сред уважаваните и силни клубове в страната.

          Няма да позволим опити за дискредитиране, уронване на авторитета на клуба или задкулисни действия срещу управлението му.

          Всеки, който има сериозни намерения да подпомага развитието на Спартак Варна, може да представи ясен план, финансови гаранции и визия за управление. Те ще бъдат разгледани от Управителния съвет и представени пред Общото събрание за решение.

          Уважаеми привърженици, бъдете спокойни.
          Битките за Спартак Варна не са малко, но за времето, в което управляваме клуба, показахме едно – не се предаваме и не се страхуваме от натиск“, написаха от клуба в социалните мрежи.

