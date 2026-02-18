НА ЖИВО
          - Реклама -
          Илиян Филипов: Смелите не оцеляват – те побеждават

          „Историята помни ШАМПИОНИТЕ!" - допълни силният човек на Колежа

          18 февруари 2026 | 09:06 210
          Снимка: БГНЕС
          Собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, отговори лаконично на Виктор Димитров, син на Димитър Димитров – Херо, който по-рано във вторник се подигра с бизнесмена. 

          Виктор написа в социалните мрежи: „Историята помни ШАМПИОНИТЕ! Декларациите отминават!“, написа в социалните мрежи синът на доскорошния треньор на Ботев Пловдив. 

          Илиян Филипов често пуска декларции от свое име в социалните мрежи. Сега обаче той беше много по-лаконичен. 

          „Смелите не оцеляват-те побеждават“, гласеше посланието на собственика. 

          Първо се смяташе, че двете страни са се разделили след загубата от Левски по взаимно съгласие, но тонът остава далеч от приятелски. 

