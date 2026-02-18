Илиян Филипов: Смелите не оцеляват – те побеждават

Собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, отговори лаконично на Виктор Димитров, син на Димитър Димитров – Херо, който по-рано във вторник се подигра с бизнесмена.

Виктор написа в социалните мрежи: „Историята помни ШАМПИОНИТЕ! Декларациите отминават!“, написа в социалните мрежи синът на доскорошния треньор на Ботев Пловдив.

Илиян Филипов често пуска декларции от свое име в социалните мрежи. Сега обаче той беше много по-лаконичен.

„Смелите не оцеляват-те побеждават“, гласеше посланието на собственика.

Първо се смяташе, че двете страни са се разделили след загубата от Левски по взаимно съгласие, но тонът остава далеч от приятелски.