„Йотова-Сорос-Петрохан“: Първи коментар от парламента за служебния кабинет

Президентът Илияна Йотова прие състава на служебния кабинет за по-малко от минута, без коментар и без възражения. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ДПС-Ново начало Искра Михайлова, коментирайки представения от служебния премиер Андрей Гюров състав на Министерския съвет.
По думите ѝ подобно определение се налага поради две основни причини – присъствието в кабинета на хора, които според партията са свързани с казуса „Петрохан“, както и тясната връзка на правителството с определена политическа сила.
Михайлова подчерта, че цялата отговорност за дейността на служебния кабинет се носи от президента Йотова и от премиера Андрей Гюров, тъй като именно държавният глава е одобрил състава.
По-рано през деня Андрей Гюров представи имената на министрите в служебното правителство, като за вътрешен министър беше посочен Емил Дечев. Новият кабинет предстои да положи клетва пред Народното събрание.