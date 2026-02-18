„Йотова-Сорос-Петрохан“: Първи коментар от парламента за служебния кабинет

Президентът Илияна Йотова прие състава на служебния кабинет за по-малко от минута, без коментар и без възражения. Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от ДПС-Ново начало Искра Михайлова, коментирайки представения от служебния премиер Андрей Гюров състав на Министерския съвет.

„Това ни дава основание да заявим много ясно, че имаме пред себе си служебен кабинет, който можем да наречем кабинет на президента Йотова, „Сорос" и „Петрохан", заяви Михайлова.

По думите ѝ подобно определение се налага поради две основни причини – присъствието в кабинета на хора, които според партията са свързани с казуса „Петрохан“, както и тясната връзка на правителството с определена политическа сила.

Михайлова подчерта, че цялата отговорност за дейността на служебния кабинет се носи от президента Йотова и от премиера Андрей Гюров, тъй като именно държавният глава е одобрил състава.

„ДПС ще използва всички средства на парламентарната демокрация, за да контролира работата на служебния кабинет“, добави още тя.

По-рано през деня Андрей Гюров представи имената на министрите в служебното правителство, като за вътрешен министър беше посочен Емил Дечев. Новият кабинет предстои да положи клетва пред Народното събрание.