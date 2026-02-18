Как сутиенът на Юта Лердам може да ѝ донесе 1 милион

Юта Лердам определено е една от най-коментираните спортистки през последните две седмици. От решението ѝ да пристигне с частен самолет в Италия до златният медал, който спечели в бързото пързаляне с кънки.

- Реклама -

Лердам обаче предизвиква интерес и с връзката си с Джейк Пол. Ето защо всички гледат и следят много внимателно всяко нейно действие. Особено какво прави непосредствено след края на всяко състезание.

Тогава тя, както и повечето други нейни опонентки, разкопчават горната част на спортните си костюми, за да се охладят. Но при Юта Лердам тези действия предизвикват много по-голям интерес.

След спечелването на златния медал Лердам разкопча екипа си почти до пъпа, така че на показ бе показана голяма част от спортния ѝ сутиен на Nike. И се оказва че този момент може да и донесе наистина много пари.

Според Toronto Sun, които се позовават на нидерландски вестник, Юта Лердам може да спечели около 1 милион долара от Nike, защото е показала техния продукт пред целия свят. Смята се, че тази сума може да е дори по-голяма заради многото последователи, които Лердам има в социалните мрежи, пише Sports Illustrated.