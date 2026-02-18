Средно 47 допълнителни дни с вредни горещини годишно са отчетени в 25-те основни държави производителки на кафе в периода между 2021 и 2025 г. Данните са от анализ на независимата изследователска група Climate Central, цитиран от АФП.

Екстремните температури застрашават реколтата и са основен фактор за поскъпването на суровината на международните пазари. Бразилия, Виетнам, Колумбия, Етиопия и Индонезия, които осигуряват 75% от световното производство, са преживели средно по 57 допълнителни дни с температури над 30°C.

Кристина Дал, вицепрезидент на Climate Central, заяви, че климатичните промени вече оказват влияние върху почти всяка голяма страна производител. Тя подчерта, че екстремната жега уврежда растенията, намалява добивите и влошава качеството на продукцията.

„С времето тези въздействия ще се пренесат от фермите към потребителите и ще се отразят директно върху цената и качеството на вашето ежедневно кафе“, допълни Дал.

Температури над 30°C са определени от експертите като „изключително вредни“ за сорта арабика и „неоптимални“ за робуста. Тези два вида растения съставляват основната част от глобалния пазар на кафе.

От Climate Central посочиха, че американските мита върху вноса от Бразилия също са допринесли за по-високите цени през изминалата година. Въпреки това екстремните метеорологични условия остават водеща причина за пазарните сътресения.

Методологията на анализа сравнява броя на дните с температури под 30°C в симулация на свят без въглеродно замърсяване с реално измерените стойности, за да изчисли конкретния ефект на климатичните промени.