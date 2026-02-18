НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 18.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Климатичните промени съкращават дните за добив на кафе и вдигат цените

          18 февруари 2026 | 07:58 120
          Снимка: iStock
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Средно 47 допълнителни дни с вредни горещини годишно са отчетени в 25-те основни държави производителки на кафе в периода между 2021 и 2025 г. Данните са от анализ на независимата изследователска група Climate Central, цитиран от АФП.

          - Реклама -
            
            

          Екстремните температури застрашават реколтата и са основен фактор за поскъпването на суровината на международните пазари. Бразилия, Виетнам, Колумбия, Етиопия и Индонезия, които осигуряват 75% от световното производство, са преживели средно по 57 допълнителни дни с температури над 30°C.

          Кристина Дал, вицепрезидент на Climate Central, заяви, че климатичните промени вече оказват влияние върху почти всяка голяма страна производител. Тя подчерта, че екстремната жега уврежда растенията, намалява добивите и влошава качеството на продукцията.

          „С времето тези въздействия ще се пренесат от фермите към потребителите и ще се отразят директно върху цената и качеството на вашето ежедневно кафе“, допълни Дал.

          Температури над 30°C са определени от експертите като „изключително вредни“ за сорта арабика и „неоптимални“ за робуста. Тези два вида растения съставляват основната част от глобалния пазар на кафе.

          От Climate Central посочиха, че американските мита върху вноса от Бразилия също са допринесли за по-високите цени през изминалата година. Въпреки това екстремните метеорологични условия остават водеща причина за пазарните сътресения.

          Методологията на анализа сравнява броя на дните с температури под 30°C в симулация на свят без въглеродно замърсяване с реално измерените стойности, за да изчисли конкретния ефект на климатичните промени.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Преговорите за мир в Украйна продължават с нов кръг срещи в Женева

          Дамяна Караджова -
          Очакванията са разговорите да внесат яснота по спорните въпроси след напрегнатия първи ден без официални изявления
          Политика

          Ванс отрече напрежение с Рубио на фона на спекулации за 2028 г.

          Красимир Попов -
          Ванс отрече конфликт с Рубио, но спекулациите за 2028 г. вече поставят двамата сред водещите имена в Републиканската партия.
          Политика

          Кризата на представителството: от „Жълтите жилетки“ до 6 януари и защо изборите произвеждат елит

          Красимир Попов -
          От „Жълтите жилетки“ до 6 януари – общото не е идеологията, а усещането, че властта не представя хората: изборите произвеждат елит, а обществото плаща цената.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions