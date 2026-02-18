Кметът Терзиев подкрепи Георги Клисурски за финансов министър и обяви, че временно поема неговите функции в СО

„Да бъдеш част от служебно правителство или да оглавиш такова, никога не е въпрос на лична амбиция. Става дума за дълг към държавата. Затова подкрепям и напълно разбирам решението на Георги Клисурски да приеме да бъде министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров.“ Това написа кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Припомняме, че до момента Георги Клисурски заема длъжността зам.-кмет по направление „Финанси“ в Столична община.

„Аз ще поема временно неговите задължения в Столична община“, обяви още Терзиев.

„За Жоро мога да говоря много и то не формално, а лично. Работим рамо до рамо в управлението на финансите на София – в среда на ограничени ресурси, натиск и тежко наследство. Знам колко е взискателен към себе си, познавам неговия професионален стандарт и вниманието му към всяко евро от публичния ресурс. Познавам и способността му да отстоява решения, когато вярва, че са най-правилното нещо,“ споделя още Терзиев по отношение на посоченият за служебен министър на финансите от Андрей Гюров.

„Знам и какво огромно предизвикателство е да се събере работещ управленски екип. И само мога да си представям колко по-трудно е да го направиш за по-малко от седмица„, добавя още той.

Убеден съм, че Жоро ще бъде достойно попълнение в този екип като стабилен, компетентен и почтен министър в кабинета на Гюров, смята Васил Терзиев.

Георги Клисурски е роден и израснал в София.

Георги Клисурски в периода 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД – дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Преди своята работа в публичния сектор, Клисурски натрупва професионален опит в международни компании.

Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

В момента заема длъжността зам.-кмет по направление „Финанси“ в Столична община. Назначен е на 10 септември 2025 г. Сред основните му приоритети като зам.-кмет в Столична община са ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализация на всички ключови за гражданите проекти.

През април 2024 г. фигурира в листите за изборите на „Продължаваме промяната“. На 26 юни 2025 г. обявява, че напуска партия „Продължаваме промяната“.