      сряда, 18.02.26
          Общество

          Кораб изчезна от радарите край Созопол

          18 февруари 2026 | 14:19 1200
          Никола Павлов
          Властите издирват малък рибарски кораб, който е изчезнал от радарите рано тази сутрин в акваторията край Созопол, съобщи БНР.

          Подаден е сигнал до „Гранична полиция“ и Морска администрация – Бургас, като в момента се проверява дали става дума за техническа повреда или за възникнал инцидент.

          По информация на спасителните служби последният сигнал от плавателния съд е засечен североизточно от нос Коракя. На борда на кораба се намират трима души.

          Всички кораби, намиращи се в района на Бургаския залив, са уведомени и са призовани да окажат съдействие при евентуално забелязване на плавателния съд.

          Очаква се към издирвателната операция да се присъединят и Военноморските сили, които да подпомогнат търсенето по море. Спасителните действия продължават.

