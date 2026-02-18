Кораб изчезна от радарите край Созопол

Властите издирват малък рибарски кораб, който е изчезнал от радарите рано тази сутрин в акваторията край Созопол, съобщи БНР.

Подаден е сигнал до „Гранична полиция“ и Морска администрация – Бургас, като в момента се проверява дали става дума за техническа повреда или за възникнал инцидент.

По информация на спасителните служби последният сигнал от плавателния съд е засечен североизточно от нос Коракя. На борда на кораба се намират трима души.

Всички кораби, намиращи се в района на Бургаския залив, са уведомени и са призовани да окажат съдействие при евентуално забелязване на плавателния съд.

Очаква се към издирвателната операция да се присъединят и Военноморските сили, които да подпомогнат търсенето по море. Спасителните действия продължават.