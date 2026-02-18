НА ЖИВО
          Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта

          По време на дебат с лидера на „Атака" Волен Сидеров се стигна до физически сблъсък с Исмаилов, наложил намесата на водещия и редактора

          Снимка: Уикипедия
          Корман Исмаилов е номиниран за служебен министър на транспорта и съобщенията. Той е дългогодишен политик, народен представител в 43-ото и 41-ото Народно събрание и бивш председател на младежката организация на ДПС.

          Исмаилов е завършил икономика и стопанско управление в университета в град Кония, Турция. През 2004 г. преминава обучение в „Регионалното училище за политика“. Професионалната му биография включва работа като банков служител в клон на „Зираат Банкасъ“ в София и заместник-редактор във вестник „Права и свободи“.

          Политическата му кариера започва в ДПС, където оглавява младежката структура на движението в периода 2006–2009 година. Избран е за депутат от Добрич в 41-вия парламент и става член на Централното оперативно бюро на партията. През април 2011 г. обаче е изключен от ДПС след ултиматум от лидера Ахмед Доган заради подкрепата на Исмаилов за Касим Дал.

          Преди отстраняването си Исмаилов обвини Доган в нарушаване на партийния устав и уронване на престижа на организацията. През декември 2012 г. той и Касим Дал учредиха Народна партия „Свобода и достойнство“.

          Името на Исмаилов се свързва и с инцидент от май 2011 г. в предаването „Неделя 150“ по БНР. По време на дебат с лидера на „Атака“ Волен Сидеров се стигна до физически сблъсък, наложил намесата на водещия и редактора. Конфликтът бе провокиран от напрежение пред джамията „Баня Баши“ в София дни по-рано.

