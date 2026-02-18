Костадин Костадинов: Случаят „Петрохан – Околчица“ разкрива сериозни пропуски в институциите

Казусът „Петрохан – Околчица“ трябва да бъде разгледан на всички нива в държавата и закономерно е достигнал до върховете на държавното управление. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Денят започва“ по БНТ, като посочи, че има пропуски в работата на МВР и прокуратурата през годините, което според него обяснява и ниското обществено доверие към институциите.
Той уточни, че парламентарната група на „Възраждане“ вече се е запознала с материалите по случая, внесени в Народното събрание.
По думите му в случая може да става въпрос за политически чадър, тъй като според него са били подавани сигнали, които не са получили необходимото внимание.
Костадинов коментира и очакванията около състава на служебното правителство. Припомня се, че днес в 12:00 часа президентът Йотова приема номинирания за служебен министър-председател Андрей Гюров, който трябва да представи структура и състав на бъдещия кабинет.
По думите му служебният кабинет логично ще бъде близък до ПП-ДБ, а не неутрален.
Според него служебното правителство трябва да бъде равноотдалечено, но ПП-ДБ ще се опитат да вземат властта предварително.