      сряда, 18.02.26
          Политика

          Костадин Костадинов: Случаят „Петрохан – Околчица“ разкрива сериозни пропуски в институциите

          Лидерът на „Възраждане“ постави под въпрос действията на разследващите органи и коментира очакванията около състава на служебния кабинет

          18 февруари 2026 | 08:50 100
          Снимка: БГНЕС
          Казусът „Петрохан – Околчица“ трябва да бъде разгледан на всички нива в държавата и закономерно е достигнал до върховете на държавното управление. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Денят започва“ по БНТ, като посочи, че има пропуски в работата на МВР и прокуратурата през годините, което според него обяснява и ниското обществено доверие към институциите.

          Той уточни, че парламентарната група на „Възраждане“ вече се е запознала с материалите по случая, внесени в Народното събрание.

          „Ние като група се запознахме с това изключително зловещо престъпление. Става въпрос за убийство и самоубийство. За мен не е ясен мотивът – защо. Надявам се да се разбере защо. Поне аз се опитвам да вярвам в институциите“, добави той.

          По думите му в случая може да става въпрос за политически чадър, тъй като според него са били подавани сигнали, които не са получили необходимото внимание.

          „Ако нямаше сигнали, разбирам да е било проспано. Но тъй като в случая говорим за сигнали, които са подавани и не само че тези сигнали не са били разглеждани подобаващо, но дори и когато е започнала някаква оперативна работа, виждаме, че са се намесели НПО-та, самият кмет на столицата Васил Терзиев се е намесил с лобиране. Една от неправителствените организации, които са в периферията на ПП-ДБ – „Антикорупционният фонд“ също е искал информация и също така да се кажа е лобирал в полза на прекратяване на производствата или разследванията на групировката, или сектата, или каквото е било там в „Петрохан“, каза още той.

          Костадинов коментира и очакванията около състава на служебното правителство. Припомня се, че днес в 12:00 часа президентът Йотова приема номинирания за служебен министър-председател Андрей Гюров, който трябва да представи структура и състав на бъдещия кабинет.

          „Трудно бих могъл да коментирам хипотези, всякакви имена се разхвърляха в публичното пространство. Няма да е фатално да изчакаме още няколко часа, за да видим какъв ще бъде състава на кабинета“, заяви Костадинов.

          По думите му служебният кабинет логично ще бъде близък до ПП-ДБ, а не неутрален.

          „Ние не предпочитаме Гюров, ние избираме между злини. Гюров е различен човек от ГЕРБ и ДПС. И с това предимствата му свършват“, каза още лидерът на „Възраждане“.

          Според него служебното правителство трябва да бъде равноотдалечено, но ПП-ДБ ще се опитат да вземат властта предварително.

