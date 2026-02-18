Кой е Емил Дечев – новият министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров?

Дечев е български юрист, съдия и бивш заместник-министър на правосъдието, известен с продължителната си съдебна кариера и участие в управлението на Министерството на правосъдието в България.

Емил Дечев е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

След завършването си той започва професионалния си път като следовател в Столичната следствена служба (1997–2000) и по-късно е съдия в районни съдилища, включително в Плевен и в София.

Дечев има дълга съдебна практика — години наред е наказателен съдия в Софийския районен съд, а от 2012 г. е съдия в Софийския градски съд, където е разглеждал различни наказателни и граждански дела. През 2017 г. Емил Дечев е кандидат за член на Висшия съдебен съвет.

На 27 януари 2022 г. Емил Дечев е назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на министър-председателя Кирил Петков, като поема функции по правно-административните въпроси в министерството.

Дечев става третият заместник-министър на правосъдието в екипа на Надежда Йорданова. Същата година, когато министър на правосъдието в служебния кабинет е Крум Зарков, Емил Дечев запазва поста си и отговаря за функционирането на дирекция „Българско гражданство“.