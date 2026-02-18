НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          Кой е Георги Шарков – кандидат за служебен министър на елеĸтронното управление

          Той е български експерт по киберсигурност, изкуствен интелект и софтуерни технологии

          18 февруари 2026 | 15:17 1570
          Снимка: НБУ
          Росица Николаева
          Георги Шарков е кандидат за служебен министър на елеĸтронното управление в кабинета на Андрей Гюров. Той е български експерт по киберсигурност, изкуствен интелект и софтуерни технологии. Има дългогодишен международен опит, пише Дарик нюз.

          Георги Шарков е член на Консултативния съвет на Българската софтуерна асоциация БАСКОМ.  Доктор по компютърни науки (AI), със специализация в приложна информатика и приложни изследвания в биофизика и генетика в Българската академия на науките и Университета на Гент, Белгия. Доцент е в Института по ИКТ в БАН.

          Главен изпълнителен директор на European Software Institute CEE – София, регионален център за изключителност на European Software Institute.

          Ръководител на Cyber Security and Resilience Lab.  От 2014 г. е ръководител на Лабораторията по киберсигурност в „София тех парк“.

          От 2014 до 2021 е съветник по киберотбрана в Министерството на отбраната. Георги Шарков участва в създаването на стратегията „Киберустойчива България 2020“

          Лектор в четири водещи университета по теми като софтуерно качество, киберсигурност и устойчивост. Член на EU AI High Level Expert Group.

          Представител на МСП в ETSI технически комитети TC CYBER и ISG Securing AI, ENISA Group on Secure AI, ENISA Stakeholders Cybersecurity Certification Group. Сред инициаторите на BASSCOM (Българска асоциация на софтуерните компании) и ICT Cluster Bulgaria.

          Съветник на Министъра на отбраната на България (2014–2021) и на Националния координатор по киберсигурност (2014–2017), водил разработването на Националната стратегия за киберустойчивост.

          От 1994 г. ръководи международни екипи и проекти за софтуер и информационни системи в банковия сектор, онлайн търговията, e‑бизнес, B2B пазари и интерактивни медийни системи.

