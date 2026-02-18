НА ЖИВО
      сряда, 18.02.26
          ГОРЕЩО
          Политика

          Кой е Иван Христанов – кандидат за служебен министър на земеделието и храните 

          През 2001 г. основава високотехнологичната компания JetFinance International за потребителско финансиране

          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Иван Христанов е предложен за служебен министър на земеделието и храните в кабинета „Гюров“.

          Той е роден на 24 декември 1973 г. в София, България, сочи информация на сайта на политическа партия „Единение“. През 2025 г. Иван Христанов е сред създателите на формацията.

          Христанов получава диплома като магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство със специализация в „Аграрна икономика“ и втора специалност „Счетоводство и контрол“.

          През 1998 г. започва работа в представителството на международната счетоводна компания TMF в София, след което се присъединява към финансовия отдел на консервния комбинат „Сторко“ в Плевен.

          През 2001 г. основава високотехнологичната компания JetFinance International за потребителско финансиране, която за шест години достига над 2850 служители и получава най-висок рейтинг от световните рейтингови агенции.

          През 2006 г. компанията издава евро-облигации на Лондонската фондова борса, а през 2007 г. е продадена на BNP Paribas Personal Finance. След продажбата на компанията, Христанов става партньор в два инвестиционни фонда – Empower Capital и Silver Line.

          Избран е за народен представител в 47-ото Народно събрание от политическа партия „Продължаваме Промяната“. Назначен е за заместник-министър на земеделието в кабинета на Кирил Петков. Избран е за депутат и в 48-ото Народно събрание. Напуска партия „Продължаваме Промяната“ през февруари 2023 г.

